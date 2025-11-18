Lida устроил концерт за 4 миллиона рублей для одного фаната на пустой арене

Российский поп-рейв-артист Lida устроил персональный концерт для одного человека на Live Арене в Москве. Площадка рассчитана на 12 тысяч зрителей.

Концерт прошёл для фаната из Нижнего Новгорода, который больше всех слушал новый альбом Lida «77» и победил в конкурсе. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Lida сам оплатил поездку слушателя и организацию концерта. Его затраты составили почти 4 миллиона рублей.

«Ты — единственное, за что я не заплатил. Всё это ради тебя, брат, ты понимаешь это? Всё ради того, чтобы ты кайфанул, потому что ты слушал меня больше всех. Ты красавчик», — сказал Lida во время шоу.

На сцене к артисту также выходили nkeeei, ТРАВМА, Baby Melo, Мэйби Бэйби, ПОЛМАТЕРИ и другие музыканты, исполнявшие песни и общавшиеся с фанатом.

Поклонник сидел за отдельным столом, где его обслуживали официант и аниматоры. В конце шоу фанат смог сам подняться на сцену к артистам.

