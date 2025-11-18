Стас Пьеха заявил, что его хотели слить на «Фабрике звёзд» из-за его бабушки

Российский певец Стас Пьеха, прославившийся в реалити-шоу «Фабрика звёзд», рассказал, с какими трудностями он столкнулся на проекте.

© Соцсети Стаса Пьехи

Пьеха признался, что многие артисты, прошедшие через шоу, жаловались на моральную тяжесть.

«Меня брали на проект как негативного героя — таким и показывали. Из-за этого я был в какой-то момент на последней строчке рейтинга. Меня, внука Эдиты Пьехи, можно было показательно слить — скорее всего, была такая задумка, чтобы сыграть на контрастах. То есть были народные любимчики и чьи-то дети, внуки, которым хотели устроить публичную порку. Но что-то пошло не так — я вошёл в число победителей», – сказал Пьеха в интервью «Газете.ру».

Артист признался, что он закалён подобными сложностями, через которые он проходил и на других проектах. Он также поделился, как сейчас живёт его звёздная бабушка, певица Эдита Пьеха. По словам артиста, её здоровье поправилось и сама она «воспряла». Пьеха считает, что она проживает хороший период.

