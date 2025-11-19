Проверьте себя: что музыкальный плейлист говорит о вашем характере

Психологи всё чаще находят взаимосвязь между музыкальным вкусом и характером человека. «Рамблер» поговорил с экспертами и узнал, какие жанры слушают экстраверты и невротики и как узнать человека с развитой психикой.

© stefanamer/iStock.com

Как наука объясняет связь между музыкальным вкусом и типом личности

Можно ли по музыкальному вкусу человека понять, что он за личность? В беседе с «Рамблером» эксперты заявили, что да. Правда, медицинский психолог, психотерапевт, президент благотворительного фонда «Фокус на онко» Ирина Туркова отметила, что музыкальные предпочтения — это сложный феномен. Поэтому любые выводы не должны быть категоричными. По её мнению, музыкальный плейлист поможет составить лишь «гипотезу о личности», но не её точный портрет.

Чтобы доказать связь между музыкальным вкусом и чертами личности, клинический психолог Ксения Савельева привела исследование Кембриджского университета и Университета Бар-Илан, опубликованное в 2022 году. В нём участвовали свыше 350 тысяч человек из более 50 стран. Учёные использовали модель «Большая пятёрка» (Big Five), которая описывает характер через пять основных характеристик.

В зависимости от того, какая черта доминирует в человеке, к такой музыке его и тянет:

Открытость опыту (Openness to experience). Люди с этой преобладающей чертой — первооткрыватели. Чаще всего они предпочитают сложные и необычные жанры. В их музыкальных подборках можно найти множество неординарных звучаний: от японской флейты до электронного авангарда. Ключевая черта таких людей — любопытство. Добросовестность, сознательность (Conscientiousness). Это организаторы. Плейлисты этих людей обычно аккуратно разложены по папкам: «для бега», «для работы», «для отдыха». Они ценят предсказуемость и часто выбирают проверенные временем хиты или функциональную музыку без сюрпризов. Экстраверсия (Extraversion). Люди с этой доминирующей характеристикой энергичны. В их наушниках часто играют танцевальные треки и оптимистичный поп. Такая музыка подпитывает их общительность и любовь к веселью. Доброжелательность (Agreeableness). Эта черта характерна для тех, кто предпочитает мелодичные и эмоционально позитивные жанры, такие как R&B, соул, софт-рок, инди-фолк. Чаще всего они бессознательно избегают агрессивных музыкальных стилей. Невротизм (Neuroticism). Люди с высокой тревожностью часто слушают музыку, чтобы отрегулировать своё настроение. В один день это могут быть грустные баллады, помогающие прожить эмоции, в другой — нарочито весёлые треки, чтобы «вытащить» себя из уныния.

Есть и другие исследования, подтверждающее связь между музыкальными предпочтениями и личностными характеристиками. Например, в 2018 году команда учёных изучила, каких артистов пользователи лайкают в Facebook (недоступен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В рамках эксперимента были проанализированы музыкальные вкусы 22 тысяч человек. Исследователи сделали вывод, что люди с высокой открытостью к новому опыту любят «сложную» музыку, например классику или джаз. Экстраверты же выбирают «простую, непретенциозную» музыку.

По мнению Ксении Савельевой, важно помнить, что плейлист человека показывает не всю его жизнь, а скорее настроение и текущий этап. Похожего мнения придерживается и Ирина Туркова.

Плейлист может быть интересным окном в эмоциональный мир и некоторые черты человека, но судить по нему — некорректно. Это один из пазлов в общей картине личности. Ирина Туркова медицинский психолог, психотерапевт, президент благотворительного фонда «Фокус на онко»

Какие факторы влияют на формирование музыкального вкуса

© shapecharge/iStock.com

На музыкальный вкус кроме типа личности также влияют и другие факторы, например возраст. По мнению Турковой, в период становления личности, то есть в 14–25 лет, композиции, которые мы слушаем, часто становятся нашей «музыкальной идентичностью» на всю жизнь. Они связаны с ключевыми эмоциональными и социальными событиями, например первой любовью или дружбой.

Не последнюю роль в выборе музыки также играет и эмоциональное состояние в конкретный момент. Как считает Ирина Туркова, тип личности определяет «архив» наших музыкальных предпочтений, но наше настроение указывает, какой трек из этой копилки мы выберем здесь и сейчас.

Для поддержания хорошего настроения мы слушаем бодрую музыку. Для того чтобы сгладить плохое настроение, выбираем что-то успокаивающее. Когда эмоции переполняют, сознательно включаем грустную музыку, чтобы выплакаться и почувствовать облегчение. Ирина Туркова медицинский психолог, психотерапевт, президент благотворительного фонда «Фокус на онко»

Савельева в свою очередь отметила, что социальный статус влияет на формирование музыкального вкуса, но не так сильно, как прежде.

Раньше считалось, что оперу слушают в одном кругу, а рэп — в другом. Сегодня стриминги смешали все границы. Исследование Кембриджа показало удивительную вещь: базовые связи между характером и музыкой работают по всему миру, независимо от статуса. Теперь наш выбор чаще говорит о характере, чем о кошельке или образовании. Ксения Савельева клинический психолог

Ирина Туркова обратила внимание, что музыка — это глубоко личный язык. Интерпретируя плейлист другого человека, лучше проявить любопытство и задать вопрос: «Расскажи, что для тебя значит эта музыка?», чем делать поспешные выводы. Это гораздо точнее и уважительнее по отношению к его уникальному внутреннему миру.

Если человек слушает много жанров, что это о нём говорит

© Viktoriia Hnatiuk/iStock.com

Иногда в одной личности умещается любовь к рэпу и классической музыке. По мнению Ксении Савельевой, это говорит о гибком и сложном внутреннем мире. Ирина Туркова считает, что привязанность к контрастным жанрам свидетельствует о развитой психике. Такой человек способен извлекать эмоции из принципиально разных музыкальных языков. Туркова также связывает это с высокой интеллектуальной любознательностью.

Подобное поведение может быть атрибутом сложной идентичности. Такой человек, скорее всего, не хочет вписываться в рамки одной субкультуры. Его личность многогранна, и он отказывается от категоричного «или-или» в пользу интегрирующего «и». Ирина Туркова медицинский психолог, психотерапевт, президент благотворительного фонда «Фокус на онко»

Люди, в плейлистах которых легко умещается множество жанров, тонко чувствуют контекст. Они могут приспособить разные стили к конкретным ситуациям. Ирина Туркова поделилась, что в клиническом контексте такая эклектичность обычно рассматривается как признак психологического здоровья и адаптивности, так как демонстрирует широкий репертуар способов эмоциональной саморегуляции.

***

Музыкальный вкус и характер человека тесно взаимосвязаны. Люди, открытые к новому опыту, слушают сложные и авангардные жанры, организованные личности — проверенные временем хиты, а экстраверты — танцевальную музыку и оптимистичный поп. Человек, отличающийся доброжелательностью, скорее всего, отдаст предпочтение мягким и мелодичным стилям. Музыкальные предпочтения невротика, в свою очередь, будут крайне разнообразны.

При этом эксперты отметили, что делать конкретные выводы, основываясь лишь на плейлисте, нельзя. Важную роль играют также возраст, социальный статус и настроение человека.

Любители классики умнее фанатов рэпа: связаны ли IQ и музыкальный вкус