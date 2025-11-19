«Иванушки» назвали актёров, которых хотели бы видеть в роли себя

Участники поп-группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев назвали имена актёров, которые могли бы сыграть их в предстоящем сериале. В шутливой форме артисты назвали несколько исполнителей, среди которых были Константин Хабенский, Сергей Безруков и Александр Петров.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Предложенную журналистом кандидатуру Юры Борисова коллектив отверг, указав, что он бы больше подошёл на роль их продюсера Игоря Матвиенко, так как тот тоже лысый. В конечном счёте Григорьев-Апполонов резюмировал, что себя он сыграл бы сам, а на роли Кирилла Туриченко и Кирилла Андреева подошли бы Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков. Слова «Иванушек» передаёт Пятый канал.

При этом производство сериала о группе откладывается. «Съёмки временно переносятся, потому что ищут структуру и фактуру», — заявил Андрей Григорьев-Апполонов. По признанию Кирилла Туриченко, в настоящий момент у коллектива уходит много сил и времени на подготовку к юбилейным концертам. Ожидается, что на сцене будут задействованы большой балет и большое количество музыкантов.

Концерты состоятся 28, 29 и 30 ноября в Москве на Live Арене.

Похищение, ссоры и смерть солистов: «Иванушки» празднуют 30 лет на сцене