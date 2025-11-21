Триумф после провала: как смена имиджа спасла Клаву Коку со дна

Сегодня имя Клавы Коки невольно известно даже тем, кто далёк от современной поп-музыки. 30-летняя певица регулярно попадает в чарты, выступает на больших концертных площадках и работает со множеством звёзд — Сергеем Жуковым, Димой Биланом, DJ Smash и многими другими. Всего этого могло не быть, если бы Клава Кока осталась такой же, какой была в начале творческого пути. «Рамблер» вспоминает о становлении артистки и рассказывает, как смена имиджа помогла Коке добиться успеха.

© Соцсети Клавы Коки

Клава Кока до смены имиджа: крупный провал и скромный успех

Впервые имя Клавы Коки прозвучало в телеэфире в 2015 году, когда молодая артистка стала участницей музыкального конкурса «Главная сцена». Она вышла на суд зрителей с акустической гитарой, в ковбойской шляпе и с распущенными русыми волосами. Назвавшись Клавдией Кокой, певица исполнила песню «Странник мой» Ирины Аллегровой и композицию «Я не забуду тебя никогда» из репертуара Владимира Кузьмина.

В судейской команде оказались рок-артистка Диана Арбенина, эстрадные певцы Валерий Леонтьев и Николай Носков, а также сама Ирина Аллегрова. Никто из экспертов не оценил выступление молодой артистки. Арбенина указала Коке на отсутствие «стального уральского характера», Леонтьев отметил её «девичью беспомощность», а Аллегрова обвинила Коку в «пении для себя», а не для зрителя. Молодая певица поблагодарила судей за советы и ушла со сцены с улыбкой.

© Соцсети Клавы Коки

В том же 2015 году Кока приняла участие в телеконкурсе «Молодая кровь». Этот проект запустил лейбл Black Star, основанный Тимати. Музыкант также был одним из судей «Молодой крови» и отнёсся к артистке с большей нежностью. По итогам проекта Кока одержала победу и получила главный приз — контракт с Black Star. Лейбл не стал переделывать имидж Коки и позволил ей остаться собой. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы певица стала звездой всероссийского масштаба, какой её можно назвать сегодня.

Клава Кока после смены имиджа: звёздный статус и громкий триумф

Большой прорыв Клавы Коки случился лишь четыре года спустя, в 2019-м. Именно тогда артистка решила выпустить альбом «Неприлично о личном», для обложки которого снялась обнажённой. Кока также сменила имидж, отрезав длинные волосы и оставшись с осветлённым каре. В её гардеробе появились более откровенные и сексуальные вещи, и артистка даже согласилась на съёмку в журнале Maxim.

Перемены коснулись и её музыки: певица отказалась от гитарной акустики и перешла в дерзкое поп-звучание. Добиться его помогли продюсеры Константин Кошкаров, Максим Иваник и Саша Доутра, также работавшие с певицей Анет Сай и рэперами Slame и Terry. Один за одним посыпались хиты «Покинула чат», «Ла Ла Ла» и «Влюблена в МДК» и «Зая». Уже в 2020-м Кока собрала «ВТБ Арену», а в 2021-м попала в список Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет». Примерно в то же время Кока начала развивать свой блог в TikTok, став одной из первых российских артисток, сумевших добиться популярности на этой платформе.

© Соцсети Клавы Коки

Сегодня Клава Кока придерживается имиджа, выбранного несколько лет назад. Артистка коротко стрижётся и ходит с осветлёнными волосами, а также выпускает бойкие поп-треки о женской силе.

Вёдра помоев, штраф за попу и обнажённые фото: секреты Клавы Коки