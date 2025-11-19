Розалия стала первой артисткой, возглавившей сразу пять чартов Billboard

Новый альбом испанской певицы Розалии Lux дебютировал на первой строчке сразу пяти американских чартов Billboard. Прежде это не удавалось ни одному артисту.

© Соцсети Розалии

Певица оказалась лучшей в чартах «Лучшие латинские альбомы», «Лучшие латинские поп-альбомы», «Классические альбомы», «Классический кроссовер» и «Мировые альбомы». В общежанровом чарте Billboard 200 альбом занял четвёртую строчку— прежде Розалии подобное достижение не покорялось. Она также стала первой в истории женщиной испанского происхождения, возглавившей чарты «Классические альбомы», «Классический кроссовер» и «Мировые альбомы».

За первую неделю после релиза было продано 46 000 копий альбома Lux.

Розалию преследует оркестр в клипе на новую песню Berghain