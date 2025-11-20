Маликов заявил, что зрители бесятся на концертах Кадышевой

Российский певец Дмитрий Маликов объяснил новообретённую популярность Надежды Кадышевой весёлостью и танцевальностью её музыки.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

По мнению артиста, концерты Кадышевой дают людям возможность насладиться особой, задорной атмосферой. «Есть такой вакуум в такого рода направлении. Не в смысле стиля, а ощущения. Люди приходят (на концерт) и бесятся. В хорошем смысле слова. Как они бесились под Верку Сердючку, как они потом бесились под "Ленинград"», — сказал Маликов в беседе с News.ru.

Артист не рискнул предположить, сколько продлится успех Кадышевой, но пожелал коллеге, чтобы это продолжалось ещё долго. Также Маликов усомнился в огромных гонорарах, которые якобы получает певица за корпоративы. По его мнению, 25 миллионов рублей возможно получить за стадионный концерт в «Лужниках», но не за частное выступление.

Чем Лоза, Киркоров и другие объяснили успех Кадышевой и Булановой