«Не в себе» или нашла себя: почему певица Глюкоза сменила имидж

В 2024 году певица Наталья Чистякова-Ионова, некогда выступавшая под псевдонимом Глюк’оZа под опекой продюсера Максима Фадеева, резко сменила имидж. Перемены оказались столь радикальными, что в Сети не утихают споры о психическом здоровье и новых образах певицы. Пока одни видят в Ионовой смелого артиста, другие объясняют её преображение зависимостями. «Рамблер» рассказывает о пути Глюкозы от мультяшного аватара до футуристичного инопланетного существа.

© Страница Глюкозы в VK

«Мальчиков всех под каблучок»: Глюкоза до смены имиджа

Продюсер Максим Фадеев задумал «Глюкозу» ещё в 2001 году. Основными чертами нового проекта должны были стать мультяшность, простая музыка и упор на «сетевой» облик. С Натальей Ионовой Фадеев познакомился ещё за несколько лет до этого на съёмках фильма «Триумф». По воспоминаниям артистки, встреча с продюсером стала для неё поворотной: если бы не Фадеев, она могла бы запросто погибнуть из-за пагубных привычек, как некоторые из её сверстников.

Дебютный альбом Глюкозы назывался «Глюк’oZa Nostra» и вышел 27 мая 2003 года. Пластинка была распродана тиражом почти в полтора миллиона экземпляров, а сама певица отправилась в большой тур по России. За премьерой этого лонгплея последовал не менее успешный альбом «Москва» (2005). В 2011 году певица отказалась от мультяшного аватара в клипах и на обложках и выпустила лонгплей «Транс-Форма» (2011). Хотя музыкальная составляющая проекта менялась, чтобы соответствовать более взрослой публике, сама Чистякова оставалась прежней.

В 2017 году артистка прекратила сотрудничество с Фадеевым, но осталась в тёплых отношениях с продюсером. Длительное время он подумывал найти для проекта новую солистку и лишить Чистякову права на выступления под старым псевдонимом, но сама Глюкоза продолжала давать концерты и петь старые песни. Артистка также утверждала, что имеет законное право так делать, ведь ещё в 2007 году она заплатила Фадееву больше 600 тысяч долларов за возможность исполнять песни как «Глюкоза».

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Она выросла из этого образа»: скандалы с Фадеевым и смена псевдонима

Всё изменилось в конце 2023 года, когда Чистякова-Ионова оказалась среди гостей печально известной «голой вечеринки», организованной Настей Ивлеевой. Певица посетила мероприятие в плотном оранжевом боди и прозрачной юбке в пол. Фадеев довольно быстро выступил в соцсетях с заявлением, в котором пообещал возродить «Глюкозу в первозданном виде» без Чистяковой-Ионовой.

Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом.

Невзирая на обещания в соцсетях, Фадеев не возвращался к этой теме вплоть до лета 2024 года. В июле артистка необычно вела себя на концерте в Красноярске, и зрители заподозрили её в употреблении запрещённых веществ. Чистякова корчила рожи со сцены, трогала себя в интимных местах, не попадала в ноты и задавала публике странные вопросы. Спустя несколько дней артистка в соцсетях оправдала своё поведение приёмом антидепрессантов.

Последний месяц стал для меня сложнейшим. [Произошла] смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни. У меня пропал сон, панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня.

Хотя новостей о судебных слушаниях так и не последовало, Чистякова всё же отказалась от старого псевдонима. Правда, изменения оказались исключительно косметическими: сегодня артистка выпускает музыку не как «Глюк’оZа», а как Glukoza.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Всё началось с гаража»: Глюкоза после смены имиджа сегодня

Вскоре после нападок Фадеева и скандала в Красноярске артистка осмелилась на радикальные перемены в образе и творчестве. Толчком к этому решению стало её участие в проекте «Гараж», запущенном исполнителем и продюсером Slava Marlow. Согласно концепции музыкант и его команда изучают характер и потребности героя, а затем пишут для него демо в совершенно новой стилистике. Так и родилась идея «Глюкозы в гиперпопе».

Гиперпоп — это экспериментальный поджанр поп-музыки, который характеризуется сильной цифровой обработкой, а также использованием танцевальных и хип-хоп-элементов. Жанр появился за рубежом, его основоположниками считаются дуэт 100 gecs, певица Charli XCX и покойная продюсер Sophie.

Первый релиз новой Glukoza вышел 11 апреля 2025 года. Альбом, озаглавленный Harmony, содержал 11 треков. Сама артистка отказалась от ярких красок в пользу белого, чёрного и серебряного цвета. Выходя на сцену, Чистякова-Ионова надевала высокие ботфорты на каблуках, маленькие топы без бюстгальтера и объёмные перчатки. От штанов артистка принципиально отказывается, регулярно появляясь на сцене в трусах, надетых поверх тёмных колготок. На снимках с фотосессий Глюкоза часто предстаёт в футуристичных и даже инопланетных образах.

Люди, хорошо знакомые с жанром и зарубежными веяниями, оценили Harmony по достоинству. Например, пользователи интернет-площадки обзорщиков «Риса за творчество» назвали Harmony «крайне крепким альбомом». Рецензенты хвалили релиз за «красивые, многослойные инструменталы» и отмечали, что новый имидж артистки отлично сочетается с новым звучанием. Многие также признались, что раньше не интересовались её творчеством, но всё же остались довольны новой музыкой артистки. Общая оценка альбома составляет 78 баллов из 100.

В августе 2025-го Чистякову-Ионову даже пригласили выступить на крупнейший фестиваль электронной музыки Signal. В пользу нового образа Глюкозы также высказались певицы Лолита и Ольга Серябкина, а также журналистка Ксения Собчак.

© Страница Глюкозы в VK

Впрочем, смелость Глюкозы оценили далеко не все. И сегодня в её соцсетях можно увидеть комментарии вроде «Опять под кайфом?», «Совсем исхудала», «Глюкоза вроде симпатичная была, а тут фото каких-то куриц», «Бабёнка не в себе, несите святую воду» и «Вас тоже НЛО украли, как Катю Лель?». Оставлять комментарии к новым публикациям Чистяковой-Ионовой уже нельзя, но певица, похоже, пока не планирует отказываться от нового образа.

Сменив имидж, Glukoza сумела заинтересовать поклонников нишевой музыки, но в то же время отпугнула тех, кто оказался не готов к таким переменам. Перезагрузив карьеру после череды громких скандалов, артистка нашла себя в новом звучании, понятном не всем, но многим.

