«Это позор и треш»: Лена Катина о «Тату» на «Евровидении»

Лена Катина рассказала, почему выступление российской поп-группы «Тату» на «Евровидении» в 2003 году было позорным. По признанию певицы, коллектив не был готов выступать без фонограммы. При этом Катина считает, что «Тату» должны были занять первое место на конкурсе, а не третье.

© Филипп Мануилов/РИА Новости

Катина призналась, что продюсер «Тату» Иван Шаповалов был категорически против выступления группы на «Евровидении». В то же время певица понимает, из чего исходила Россия, отправляя их на конкурс, так как в то время «Тату» были на первых местах многих мировых чартов.

«Мы три года отпахали под фанеру, а нам говорят: “Вы едете на "Евровидение”. А на “Евровидении” надо петь живьём. Это вообще другая история», — объяснила Катина в интервью с Алёной Жигаловой.

Пока шли переговоры, группа набрала бэнд и успела с ним пару раз порепетировать. После этого «Тату» прилетели в Латвию на «Евровидение», где репетиции проходили уже без Юлии Волковой. На тот момент у неё уже был сорван голос, ей нельзя было петь. Волкову готовили непосредственно к выступлению.

Когда Катина увидела запись номера «Тату» на «Евровидении», он ей показался настолько «трешовым» и фальшивым, что она хотела уйти из шоу-бизнеса. «Для меня это выступление — позор», — подытожила артистка. Катина жалеет, что она не начала заниматься своим вокалом раньше. По её мнению, группа тогда и 33-го места не заслужила.

При этом Катина считает, что «Тату» не заняли первое место из-за технической ошибки или по политическим причинам. В то время группа была популярна в Великобритании, но от Англии их выступление получило ноль баллов. Впоследствии стало известно, что от Англии они всё же получили 12 баллов, которые не были учтены.

Сломанная нога и долгожданный мир: как прошёл концерт «Тату» в Москве