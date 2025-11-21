Материал создан совместно со
Экс-солист Enigma захотел записать совместный трек с Лепсом
Экс-солист немецкой нью-эйдж-группы Enigma Эндрю Дональдс заявил, что хотел бы сделать совместную песню с народным артистом РФ Григорием Лепсом.
«У меня уже есть совместный трек с Максимом Фадеевым. Наверное, я хотел бы поработать с Григорием Лепсом», – сказал Дональдс в беседе с ТАСС.
Артист считает, что его сотрудничество с российскими музыкантами возможно в будущем, хоть он и не может утверждать этого с уверенностью.
Эндрю Дональдс даст сольные концерты 23 ноября в зале «Москва» и 25 ноября в Санкт-Петербурге в клубе A2.
