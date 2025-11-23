Белорусский рэп Мэйби Бэйби и хаос «Аукцыона»: русскоязычные новинки недели

Мэйби Бэйби хвастается «белорусской свагой», а Ислам Итляшев утешает рыдающих девочек. Рок-группа «Аукцыон» посвящает песню памяти умершего трубача, а молодая рэперша Sky Rae чувствует себя стритрейсером в дебютном альбоме. «Рамблер» рассказывает о самых заметных новинках российской музыки за минувшую неделю.

Синглы

Мэйби Бэйби & Пазнякс — Жабинка-Гродно

Жанр: белорусский рэп.

Устав писать треки против Инстасамки, Мэйби Бэйби решила вспомнить о своих корнях. Для этого артистка пригласила Пазнякса — 21-летнего рэпера, покорившего соцсети в 2025 году. Объединившись в студии, уроженка Жабинки и житель Гродно обменялись типичными куплетами в собственном стиле. Мэйби Бэйби хвалится уровнем своей популярности, Пазнякс обаятельно подшучивает над самим собой и читает пару строчек на белорусском языке. Фоновой музыкой для читки артистов служит уютный лоу-фай-бит, благодаря которому трек обретает атмосферу дружеской посиделки. «Жабинка-Гродно» создана с тёплым отношением к родным пенатам и потому наверняка заставит не одного белоруса смахнуть скупую слезу.

Ислам Итляшев — Не реви

Жанр: кавказский шансон.

Российский шансонье Ислам Итляшев решил встать на защиту всех слушательниц, когда-либо обманутых мужчинами. Под размеренную электронную аранжировку артист призывает «свою девочку» не реветь и отпустить возлюбленного, который давно перестал её понимать. Итляшев ласково подчёркивает наивность героини и заодно обращается к её обидчику, намекая, что тот лишился ценного сокровища. Невзирая на простой посыл, песня наверняка станет полярной звездой для многих женщин, столкнувшимся с разбитым сердцем.

Альбомы

Аукцыон — Сокровище

Жанр: психоделический арт-рок.

Для кого: для всех, кто движется к хаосу с широченной улыбкой.

Культовая петербургская рок-группа «Аукцыон» представила свой 12-й альбом, ставший их первым релизом за пять лет. За это время лидер коллектива Леонид Фёдоров представил целых восемь сольных разноплановых лонгплеев. Как и всегда, «Аукцыон» делает ставку на фантасмагорическую театральность и задор, за которыми скрываются экзистенциальный ужас и тревога. Звуковая палитра альбома красочна как никогда: здесь можно услышать трубы, обезумевшие барабаны, грозные гитары, тревожные струны и множество других инструментов.

Настоящим «сокровищем» пластинки можно назвать нуарно-джазовую композицию «Юрочка», посвящённую памяти джазмена Юрия Парфёнова. Саксофонист, игравший в составе «Аукцыона» с 2011 года, скончался 23 июня в возрасте 79 лет. Хотя песня начинается с вокального вступления от Леонида Фёдорова, её основная часть — инструментальная. Автором композиции выступил сам Парфёнов.

nttrl — ask nature

Жанр: атмосферная электроника для мечтателей.

Для кого: для медитирующих и философствующих.

Инди-артистка Настя Орлина, она же nttrl, представила дебютный лонгплей. В него вошли десять атмосферных треков с электронными битами и растворённым в аранжировках вокалом. Пение артистки не всегда разборчиво, но драматичность инструментала хорошо передаёт заложенные идеи поиска и принятия правды. Орлина чередует танцевальные композиции с медитативными, благодаря чему альбом слушается как скитания между тревогами и сомнениями, которые в итоге приводят к светлому финалу.

Sky Rae — Gonki

Жанр: хлёсткий женский рэп.

Для кого: для самоуверенных девушек, которые носят Tom Ford и всегда идут за победой.

24-летняя рэп-артистка Олеся Sky Rae, уже успевшая записать фит с рэпером Icegergert, представила свой дебютный альбом Gonki. В основе релиза лежит метафора, в которой музыкальная индустрия становится скоростной гонкой, а сама рэперша — её лидером.

Альбом начинается с самоуверенного заявления Sky Rae о собственной непобедимости. На протяжении получаса это утверждение выражается в хлёстких фразах вроде «читаю рэп как Отче наш». При этом артистка не лишена склонности к самоанализу: в близкой к трип-хопу композиции Huracan рэперша извиняется перед мамой, что «не была отличницей и не была отличной», заодно анализируя прервавшийся роман.

Уверенная читка Sky Rae действительно делает её достойной соперницей коллег по жанру, а команда опытных продюсеров доводит её звучание до модного. Крепкий дебют артистки доказывает, что женский рэп в России развивается.

