Возвращение Aerosmith и новая часть «Злой»: зарубежные новинки недели

Aerosmith представили новый релиз впервые за 12 лет, инди-артист Китон Хенсон отказался от минимализма в пользу инди-рока, а актёрский состав мюзикла «Злая» записал саундтрек ко второй части картины. «Рамблер» рассказывает о самых интересных зарубежных новинках минувшей недели.

© Sven Hoppe/globallookpress.com

Альбомы

Aerosmith ft. Youngblud — One More Time

Жанр: классический винтажный рок.

Культовая рок-группа Aerosmith представила первый студийный релиз за 13 лет, но в этом праздничном событии есть загвоздка. Коллектив выпустил мини-альбом совместно с молодым музыкантом Домиником Харрисоном, также известном как Youngblud. 28-летний артист приложил немало усилий, чтобы заручиться поддержкой старшего поколения, в том числе выступил на прощальном концерте Оззи Осборна 5 июля. Несмотря на это, среди фанатов старшей закалки наверняка найдутся те, кто не обрадуется присутствию в альбоме юного дарования.

Такие поклонники наверняка обрадуются, узнав, что Харрисон не тянет старичков в новомодные веяния и сам подстраивается под винтажную стилистику коллег. Его желание походить на кумиров особенно заметно в том, что Youngblud пытается петь через визг — так же, как лидер Aerosmith Стивен Тайлер. Тематика песен никак не отражает идею преемственности поколений и недавнего решения Aerosmith отказаться от живых выступлений. Поэтому мини-альбом звучит как сборник невыпущенных песен коллектива, для записи которых позвали молодого и многообещающего исполнителя.

Keaton Henson — Parader

© Sophie Harris-Taylor/CC BY-SA 3.0

Жанр: уязвимый инди-рок.

Для кого: для грустных людей, уставших от грубой рок-музыки.

Британский инди-фолк-музыкант Китон Хенсон представил девятый лонгплей, в котором отошёл от акустического минимализма в пользу гитарного звука. Хотя ключевым элементом его стиля остаётся меланхоличный вокал, звучание приобрело чуть больше оттенков — от ленивого инди-рока в стиле Ty Segall до холодного шугейза из репертуара Slowdive.

Хотя сравнения с коллегами напрашиваются сами собой, Хенсон остаётся прежним. Он всё так же представляет собой асоциального грустного интроверта, который просто научился играть на гитаре.

Ariana Grande, Cynthia Erivo & The Wicked Cast — Wicked: For Good

Жанр: бродвейский мюзикл.

Для кого: для поклонников сказок, мюзиклов и «Злой».

В мировых кинотеатрах состоялась премьера второй части музыкального фильма «Злая», главные роли в котором сыграли певицы Ариана Гранде и Синтия Эриво. В честь этого создатели мюзикла выпустили альбом-саундтрек, в который вошли девять композиций из оригинальной бродвейской постановки, перезаписанные актёрами экранизации. В альбом также добавили две новые песни, написанные специально для фильма.

Помимо Гранде и Эриво, здесь также можно услышать голоса Джеффа Голдблюма, Мишель Йео, Итана Слейтера и других артистов. Возможно, без параллельного сопровождения видеоряда вникнуть в музыку получится не так хорошо, но если вы любите бродвейские мюзиклы и истории о крепкой женской дружбе, пропустить этот альбом ни в коем случае нельзя.

The Pretty Wild — zero.point.genesis

© Соцсети The Pretty Wild

Жанр: хаотичный готичный металкор.

Для кого: для поклонников готики, разрываемых эмоциями.

Метал-дуэт The Pretty Wild, в состав которого входят сёстры-близнецы Джил и Джулс Уайлд, представил свой дебютный лонгплей. Продюсером альбома выступил Эндрю Уэйд, прежде работавший с A Day To Remember, Neck Deep, Magnolia Park и другими коллективами поп-панка и металкора.

Близнецы чередуют обязанности между собой, поэтому в песнях можно услышать как красивый чистый, так и звериный экстремальный вокал. Молодые артистки сочетают в своём творчестве беспощадный метал-напор, готическое обаяние, хип-хоп-харизму и мягкую поп-гармонию. Готовность исполнительниц пробовать себя в разных стилях помогает альбому звучать свежо, но в то же время превращает его в непредсказуемое тяжёлое месиво. Благодаря этому музыка The Pretty Wild остаётся интересной даже при повторном прослушивании.

Tokio Hotel меняются, Элли Голдинг разводится: зарубежные новинки недели