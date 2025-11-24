Главное в музыке за неделю: танцоры предали Буланову, позор «Тату» на «Евровидении»

Набравшие популярность в сети танцоры Татьяны Булановой угодили в скандал, а Лена Катина из «Тату» раскрыла, почему считает их выступление на «Евровидении» трешем и позором. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Sergey Elagin/globallookpress.com

Новости недели

Представительница Киркорова опровергла отказ певца от новогодних концертов

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с News.ru опровергла слухи, что артист отказался от новогодних концертов и корпоративов. По её словам, певец активно готовится к мероприятиям и работает в обычном режиме. Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин объявил, что новогодние концерты пройдут без Киркорова.

Татьяна Буланова заявила о предательстве её танцоров

Поп-певица Татьяна Буланова сообщила о разрыве отношений с завирусившимися в соцсетях танцорами Максимом и Алёной Алалыкиными, с которыми она работала более 20 лет. По мнению артистки, танцоры её подвели и предали, из-за чего ей уже месяц приходится выступать с другими людьми. Максим и Алёна Алалыкины в свою очередь заявили, что ушли от певицы из-за рукоприкладства со стороны её нового директора. С тех пор поп-группа «Иванушки» даже предложила приютить опальных танцоров.

Названы самые востребованные артисты в России

© Соцсети Люси Чеботиной

Онлайн-кинотеатр Kion и сервис МТС Музыка провели исследование, согласно которому 36% населения предпочитает слушать молодёжных исполнителей, в частности Люсю Чеботину, Ваню Дмитриенко и рэпера Macan. Большинство респондентов предпочитает новую музыку, хотя своими любимыми называет композиции из 1990-х. С подробностями исследования можно ознакомиться в новости.

Лена Катина назвала позорным выступление «Тату» на «Евровидении»

Лена Катина считает выступление «Тату» на «Евровидении» в 2003 году личным позором, так как на тот момент у группы был только опыт концертов под фонограмму. Катина провела несколько репетиций перед шоу, но всё равно не успела научиться петь вживую на уровне, который ей бы не казался стыдным. При этом артистка отметила, что «Тату» должны были занять первое место на «Евровидении». По неизвестным причинам 12 баллов от Англии не были засчитаны, в результате чего группа оказалась на третьем месте. Катина допускает, что у этого могла быть политическая подоплёка.

Розалия стала первой артисткой, возглавившей сразу пять чартов Billboard

Новый альбом испанской певицы Розалии Lux возглавил сразу пять американских чартов Billboard, что ранее никому не удавалось. Релиз артистки занял верхние строчки в чартах «Лучшие латинские альбомы», «Лучшие латинские поп-альбомы», «Классические альбомы», «Классический кроссовер» и «Мировые альбомы».

Релиз недели

© Соцсети nttrl

nttrl — ask nature

Инди-электронная артистка Настя Орлина выпустила свой дебютный альбом, спродюсированный и записанный ею самостоятельно. Это стильная и меланхоличная музыка с потусторонне звучащим красивым вокалом и атмосферными битами.

Материал недели

Проверьте себя: что музыкальный плейлист говорит о вашем характере

Наука утверждает, что между музыкальными вкусами и типами личности есть взаимосвязь. «Рамблер» пообщался с экспертами и узнал, о каких психологических чертах человека можно узнать по его музыкальным предпочтениям.