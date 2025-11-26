Скандальные версии о первом хите Вали Карнавал взорвали сеть

Вот уже пять лет Валя Карнавал, начинавшая карьеру как TikTok-блогер, прокладывает путь в большую музыку. Её первый трек «Психушка» вышел 17 июня 2020 года, когда певице было всего лишь 18 лет. Увы, премьера прошла со скандалом, потому что юную звезду обвинили в плагиате. «Рамблер» вспоминает историю выхода композиции и сравнивает треки, якобы похожие друг на друга.

Был ли плагиат: «Психушка» Вали Карнавал и I’m A Mess Биби Рексы

Источником плагиата для дебютной песни Карнавал якобы стал хит I’m A Mess албано-американской певицы Биби Рексы. Трек вышел в 2018 году и стал для молодой артистки первым треком, попавшим в чарт Billboard. Композиция сумела занять 39-е место, а клип на неё набрал 450 миллионов просмотров.

Тематически песни отличаются. Карнавал обращается к мальчику, чувства к которому заставляют её голову превратиться в «психушку». Артистка гадает, почему так произошло, но не выдвигает никаких предположений. Биби Рекса также поёт об эмоциональном раздрае и неудавшихся отношениях, хотя всё же пытается утешить себя и прийти к более оптимистичному выводу. Обе артистки поют про окружающий их хаос, но назвать тексты идентичными всё же нельзя.

А вот услышать сходство в припевах возможно. Мелодически и вокально «Психушка» напоминает I’m A Mess, потому что артистки берут высокие ноты в одних и тех же отрывках. При этом хронометраж двух композиций отличается: I’m A Mess длится чуть дольше трёх минут, а «Психушка» — всего две.

Обвинения от «дуры»: конфликт Вали Карнавал и Доры

Биби Рекса — не единственная, кто, возможно, вдохновил Карнавал на запись «Психушки». Похожие обвинения к артистке предъявляла Дора, известная как основоположница жанра «кьют-рок». Инди-певица в своих соцсетях указала на сходство «Психушки» с её песней «Дорадура», вышедшей в 2019 году. Комментируя возможный плагиат, Дора процитировала известное высказывание «Кради как художник», но подчеркнула, что в этом случае речь идёт не о самом изящном воровстве.

Дора

Артистка также обвинила Карнавал в том, что она стала приносить на интервью плюшевого медвежонка по кличке Потап. В своих публикациях в соцсетях Дора напомнила, что тоже снималась в различных видео вместе с игрушечным мишкой по имени Чонгук. Певица не сомневалась, что Карнавал также украла у неё идею приходить на интервью в компании плюшевых друзей.

Строчки двух песен роднят желание лирических героинь оградить свою любовь от окружающих, а также невысокое мнение о собственных умственных способностях. Вот только Дора сама прячется «от дебилов», а Карнавал скрывает «своего боя» даже от друзей и знакомых. Иными словами, даже если заимствование случилось, Карнавал смогла взглянуть на чужую концепцию под другим углом.

«Это невозможно»: как Валя Карнавал отреагировала на обвинения

Валя Карнавал факт плагиата не признала. На съёмках клипа на «Психушку» певица созналась порталу ТНТ Music, что услышала трек Рексы только после премьеры своей композиции. Артистка уверена, что плагиат невозможен, потому что она сама придумала и историю, и текст, а с битом ей помогли продюсеры Артур Покатаев (Thorz) и Виктор Ерещенко (Envtn).

Может показаться, что я оправдываюсь, но я говорю правду. Если бы я что-то своровала, я бы сказала: «Ребят, вот тут я немного подворовала». Но я ничего такого не делала. Так всегда будет, что кому-то твои песни нравятся, кому-то нет, так что я на это никак не реагирую.

Обвинения Доры Карнавал никак не комментировала.

