Cудьи рассекретили Берегиню в третьем выпуске «Шоу Аватар»

В третьем выпуске четвёртого сезона «Шоу Аватар» жюри угадало, кто скрывался за аватаром Берегини.

В новом эпизоде шоу зрители увидели разделённых на три группы 11 цифровых персонажей: Кикимору, Золотую рыбку, Афродиту, Хозяйку Медной горы, Илью Муромца, Купидона, Финиста — Ясного сокола, Берегиню, Посейдона, Аврору и Берендея. После всех выступлений в финальной номинации оказались три аватара — Аврора, Афродита и Берегиня.

Берегиня попадала в номинацию и в прошлых эпизодах, поэтому жюри решило рассекретить её первой. Из судей лишь Регина Тодоренко не смогла правильно угадать, назвав Ирину Горбачёву. Сергей Лазарев, Ирина Кудрявцева, Марк Тишман и Тимур Батрутдинов назвали имя Ирины Салтыковой. Именно она и скрывалась за маской. Теперь Салтыкова покинет проект.

В прошлом выпуске жюри смогли рассекретить аватар Чуда-Юда — это был Аркадий Укупник.

«Шоу Аватар» — это музыкальное телевизионное шоу на НТВ, где известные личности выступают под видом цифровых персонажей. Зрители и судьи должны по голосу и манерам определить, кто скрывается за виртуальной личиной.

