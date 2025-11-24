Фильм «Злая. Часть 2» показал лучший в истории старт среди бродвейских мюзиклов

Киноверсия бродвейского мюзикла «Злая. Часть 2» (Wicked: For Good) собрала 226 миллионов долларов в мировом прокате за первый уик-энд. Это стало рекордом для адаптаций бродвейских постановок.

© Marc Platt Productions

Помимо США, картина вышла в 78 странах, где смогла заработать 76 миллионов долларов. Это на 13% превышает показатели прошлой части, «Сказки о ведьме Запада». Сборы по миру тоже являются рекордными для экранизаций бродвейских мюзиклов. Об этом сообщает Deadline.

Заработанные фильмом 226 миллионов долларов — это самый крупный кассовый уик-энд 2025 года. Это также второй лучший дебют в истории для игровых мюзиклов как таковых. Больше собрала лишь «Красавица и чудовище» (2017) — 357 миллионов долларов.

Режиссёром фильма «Злая. Часть 2» снова выступил Джон М. Чу. Главные роли исполнили Синтия Эриво, певица Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Джефф Голдблюм, Итан Слейтер, Мишель Йео и другие.

