Билли Айлиш вместе с Джеймсом Кэмероном выпустит концертный 3D-фильм
Американская поп-певица Билли Айлиш сообщила в соцсетях, что выпустит концертный 3D-фильм, срежиссированный совместно с Джеймсом Кэмероном. Документальная лента будет посвящена туру артистки Hit Me Hard and Soft, названному в честь её альбома 2024 года.
Фильм выпустит компания Paramount Pictures, Билли Айлиш сама выступила сорежиссёром. Релиз в американских кинотеатрах намечен на 20 марта 2026 года.
«Это один из моих самых любимых туров, и возможность заснять его и снять фильм вместе с [Джеймсом Кэмероном] стала для меня настоящей мечтой. Не могу дождаться, когда вы его увидите», — написала Айлиш.
Джеймс Кэмерон известен как режиссёр многих культовых фильмов. В его послужном списке «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Аватар» и другие картины.
