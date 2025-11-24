Билли Айлиш вместе с Джеймсом Кэмероном выпустит концертный 3D-фильм

Американская поп-певица Билли Айлиш сообщила в соцсетях, что выпустит концертный 3D-фильм, срежиссированный совместно с Джеймсом Кэмероном. Документальная лента будет посвящена туру артистки Hit Me Hard and Soft, названному в честь её альбома 2024 года.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Фильм выпустит компания Paramount Pictures, Билли Айлиш сама выступила сорежиссёром. Релиз в американских кинотеатрах намечен на 20 марта 2026 года.

«Это один из моих самых любимых туров, и возможность заснять его и снять фильм вместе с [Джеймсом Кэмероном] стала для меня настоящей мечтой. Не могу дождаться, когда вы его увидите», — написала Айлиш.

Джеймс Кэмерон известен как режиссёр многих культовых фильмов. В его послужном списке «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Аватар» и другие картины.

