Соцсеть Likee открыла голосование за лучших музыкантов года

Социальная сеть коротких видео Likee открыла народное голосование за лучших блогеров платформы. В отдельной номинации можно проголосовать за музыкантов, под чьи треки формировались главные тренды.

© Satyajit Shaw/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В номинации «Лучшие музыканты» представлены Betsy, Мария Янковская, Милана Учайкина, Gazan, Niletto и Марьяна Локель. Согласно пресс-релизу, под трек Sigma Boy от Betsy и Марии Янковской на платформе было снято более 258 тысяч видео, под «Девчачий чат» Миланы Учайкиной — свыше 79 тысяч роликов, под «Обоюдно» Gazan — почти 120 тысяч, под «Laбубу» Марьяны Локель — около 33 тысяч.

Также в рамках премии «Выбор Likee» проходит голосование по номинациям «Топ-трендсеттеры», «Амбассадоры юмора», «Иконы лайфстайла» и «Восходящие звёзды».

Каждый пользователь имеет три голоса, а также возможность усилить влияние, подписавшись на номинантов или создав видео с хештегом #ВыборLikee2025. Лауреаты станут известны 25 декабря.

Голосование доступно по ссылке.

«Живём в век самоиронии»: интервью c BETSY и её отцом Михаилом Чертищевым