Юлия Савичева поёт в настоящем бункере в новом клипе на песню «Осторожно»

Поп-рок-певица Юлия Савичева представила свежий клип на песню «Осторожно». Автором идеи и режиссёром ролика выступила сама артистка, а главную роль сыграл Василий Бейнарович. Последний известен как блогер и автор YouTube-канала «Фауст 21 века», посвящённого тру-крайму.

© Канал SavichevaMusic на Youtube

Съёмки клипа велись на двух локациях — в городе-призраке, расположенном в «Мосфильме», и настоящем бункере в Московской области. В первой локации разворачивается основной сюжет клипа, в котором Савичева и Бейнарович играют пару влюблённых, пребывающих в ссоре.

Когда артистка покидает машину, её партнёр бесследно исчезает. Она бегает по туманному городу, но находит лишь бесхозные автомобили. Хотя Савичевой мерещится бывший возлюбленный, его самого она так и не находит. В какой-то момент певица бросает поиски и избавляется от последних вещей, напоминающих о бывшем, — красного шарфа и старой фотографии. Савичева бросается к машине и пытается уехать, но перед ней возникает образ её возлюбленного. Его поза намекает на безвременную гибель.

Во второй локации Савичева изображена вместе с тремя музыкантами: двое играют на гитаре, третий — на барабанах. Бункер ярко подсвечивается напольными и настенными фонариками.

Видео по теме от RUTUBE

Песня «Осторожно» вышла 14 ноября и стала для артистки очередным релизом в рок-стилистике. О том, почему она решила попробовать себя в новом жанре, Савичева рассказала в интервью «Рамблеру» ранее в этом году.

Находиться в одном амплуа — тоска зелёная: Савичева о роке и ошибках Пьехи