Подстава от Мизулиной и двойники: чем удивил день рождения Shaman в Кремле

Российский певец Shaman, он же Ярослав Дронов, выступил с праздничным концертом-исповедью в Государственном Кремлёвском дворце. Поводом для торжества послужил его день рождения: 22 ноября Дронову исполнилось 34 года. «Рамблер» рассказывает, как Екатерина Мизулина подставила своего законного супруга, почему он вынес на сцену холодное оружие и зачем выгнал со сцены музыкантов.

«Заболел звёздной болезнью в год»: малыш Shaman появился на экране

Праздничная программа получила название «30 лет на сцене». Предчувствуя вопросы скептиков, Дронов открыл концерт объяснительным монологом, в котором признался, что впервые вышел на сцену в четыре года. На большой экран позади артиста вывели его детскую фотографию, но не она стала главным подарком для поклонников.

Вскоре на сцену вынесли магнитофон и уникальную кассету с записью маленького Дронова, усердно гугукавшего в диктофон. Взрослый музыкант даже подставил к динамику микрофон, чтобы наполнить весь зал своим детским лепетом. Последовали восторженно умильные аплодисменты. Артист вспомнил, что после записи первого хита «серьёзно заболел» на целых три года: маленького Shaman сразила звёздная болезнь.

Затем Дронов обратился к своей фотографии на большом экране, внезапно ожившей под воздействием нейросети, и произнёс пламенную речь о стремлении к мечте. Ребёнок с большого экрана не отвечал, но радостно оглядывал зал, когда Shaman встал перед публикой на колени и поблагодарил за поддержку в тяжёлом певческом ремесле. Можно подумать, что обретение народной любви — это закономерный финал пути артиста, а не его начало, но Дронов силён в пении и шоу, а не драматургии.

Поначалу певец всё же придерживался намеченного плана и передвигался от одной творческой вехи к другой. Рассказав о детских годах, Shaman вспомнил о своём обучении на «народном» отделении музыкалки и потребовал из-за кулис балалайку, сапоги и некий «сюрприз» для зрителей. Переодевшись в сапоги и предположив, что ещё никто не снимал обувь на сцене Кремлёвского дворца, Shaman представил публике знойную народную распевку. Сюрпризом оказалась казацкая шашка, которой артист красиво размахивал, сражаясь с невидимым супостатом. Правда, «народность» его образа несколько сбивал костюм-тройка с галстуком.

«Ярослав начал раньше Моцарта»: как Лепс поздравил Shaman с днём рождения

Следующим этапом творческого становления Shaman стали его выступления в ресторане «Флагман». Сюда артист устроился в 15 лет и пел, пока гости ресторана «ели, дрались и спорили о футболе». Дронов вспомнил, что на каждую просьбу «петь потише» он начинал петь ещё громче.

Пытаясь воссоздать декорации давно ушедших лет, артист даже выгнал со сцены музыкантов и потребовал включить минусовку, ведь во «Флагмане» не было живого инструментального сопровождения. Ещё одним новшеством номера стало требование денег с публики: выбрав презентабельного мужчину в первом ряду, Shaman потребовал, чтобы тот «заказал» его исполнение. Получив тысячу наличными, артист не успокоился и, лишь заработав «хабарик» — так называют купюру номиналом в пять тысяч, — исполнил «Рюмку водки на столе». Публика взревела от восторга и, возможно, облегчения, что их сбережения остались в безопасности.

Зрители завопили ещё громче, когда на просьбу Shaman подать воды из-за кулис прошествовал Григорий Лепс. Наставник поздравил именинника и напомнил публике, что «Shaman начал карьеру раньше Моцарта». Затем Лепс изъял у Дронова его честно заработанные пять тысяч и удалился за кулисы после совместного исполнения композиции «Она не скажет Да».

Рассказывая о временах обучения в Гнесинке, Shaman размышлял о собственных страданиях, голодовках, безденежье, бесконечных отказах на радиостанциях и словах «ты не формат, твоя музыка никому не нужна». При этом Дронов не упомянул никого, благодаря кому всё же стал известным.

Чтобы публика не забывала, что имеет дело с великим музыкантом, Дронов пригласил на сцену «заслуженного артиста». Не обнаружив того в правой кулисе, Shaman проследовал к левой и лишь затем гордо провозгласил, что этот артист — он сам. На этом его попытки рассказать публике историю своего творческого становления закончились.

«Вы та парочка, которая всех бесит»: встреча с двойниками

В перерывах между песнями Дронов часто общался с публикой. В начале шоу артист швырнул белую ушанку в зал, после чего обратился к поймавшей её женщине. Дронов отметил, что на внутренней стороне шапки можно найти его автограф и номер телефона. Позвонив по нему, счастливица сможет получить два бесплатных билета на любой из его грядущих концертов.

Когда камера выводила на большой экран зрителей из первых рядов, Shaman любезно комментировал их внешний вид, пока не заметил собственного близнеца в компании женщины, напоминавшей общественницу Екатерину Мизулину. Двойниками оказались блогеры Sorokin и Mint Lilu, которые прославились благодаря своим пародийным роликам на Shaman и его супругу. Артист пошутил, что гости — именно «та парочка, которая всех бесит», и в зале не нашлось никого, кто был готов этому возразить.

«Что за подстава?»: как Shaman ответил на главные вопросы ненавистников

Среди обращений Дронова к публике оказалась и пламенная речь «к дорогим хейтерам», всё время задающим одни и те же вопросы. Один за другим на большом экране стали появляться комментарии из соцсетей, оставленные противниками Дронова.

Артист рассказал, что носит кожаные штаны с незапамятных времён, и обратил внимание публики на других поклонников этого предмета одежды, в частности на Валерия Кипелова и Валерия Леонтьева. Затем Дронов раскрыл, почему убирает микрофон в штаны. Артист вспомнил, что держал его под мышкой и зажимал между колен и это всегда приводило к плачевным результатам. Но когда Дронов убирал микрофон в штаны, то освобождал руки и мог аплодировать. Так тайна оказалась раскрыта. Shaman также ответил на вопрос о латинских буквах в его псевдониме.

Это древняя буквенная письменность, понятная практически в любом уголке мира. А моя мечта — это чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всём мире. И, самое главное, вначале я раскручивался в интернете, а там всё написано на латинице, в том числе имена моих любимых и родных хейтеров.

Последний комментарий гласил, что на концерты Shaman сгоняют массовку, — утверждение было тут же оспорено безумствующей публикой. Надеясь доказать неправоту ненавистников, Дронов попросил «тех, кто пришёл не по своей воле», встать со своих мест. С первого ряда поднялась супруга певца Екатерина Мизулина, а затем немного погодя — и его мать. Shaman назвал произошедшее «подставой», хотя присутствие возле женщин операторов всё же заставляет задаться вопросом, было ли это импровизацией или заранее спланированной шалостью на радость публике.

«Люблю и горжусь»: как семья поздравила Shaman с днём рождения

Гости концерта ни на секунду не позволяли Дронову забыть, что он празднует день рождения, и усердно выкрикивали пожелания даже с самых дальних рядов. Не забыли об этом и его родители, вышедшие на сцену в финале концерта.

Чета Дроновых подчеркнула, что любит сына и гордится им, а затем выкатила на сцену громадный белый торт. Пока мать певца разрезала лакомство, Shaman убежал переодеваться за кулисы. Встречая его, Людмила Дронова держала перед собой маленькую ложечку с тортом, чтобы попотчевать 34-летнего сына, и тот охотно угостился. Последним подарком для зрителей стал анонс его юбилейного концерта, который состоится ровно через год в том же самом месте. Певец не собирается отмечать 31 год на сцене, но намерен исполнить лучшие хиты в честь 35-го дня рождения.

Концерт Shaman был приурочен к его торжеству, и сам артист настаивал, что хочет создать атмосферу «уютной квартиры». Для этого он шутил со сцены, называл зрителей «родными», показывал детские снимки, общался с публикой и даже разгуливал по балкону, пожимая руки почти всем, кто их протягивал.

Хотя Shaman старается относиться к публике как к родной семье и важной части его карьеры, его концерты так и остаются театром одного актёра. Уверенного в себе, острого на словцо и способного устроить шоу, которое пройдёт без единой заминки.

