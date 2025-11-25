Денис Мацуев и Хибла Герзмава выступят в Зарядье

Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Елена Стихина, Надежда Павлова и другие выступят на IV Зимнем музыкальном фестивале «Зарядье». Мероприятие продлится со 2 по 31 декабря 2025 года. Зрителей ждёт разнообразие музыки — от классической и джазовой до саундтреков, а также спектакли для всех возрастов и лекции.

На открытии фестиваля можно будет услышать сопрано Венеру Гимадиеву, меццо-сопрано Юлию Маточкину, тенора Алексея Татаринцева, баритон Эльчина Азизова. Они выступят в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижёра Ивана Рудина.

6 декабря на сцену Большого зала выйдет сопрано Кристина Мхитарян. Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством дирижёра Антона Гришанина исполнит арии и произведения из опер Доницетти, Бизе, Римского-Корсакова, Рахманинова и других.

16 и 17 декабря в Большом зале состоятся показы оперы Чайковского «Пиковая дама».

21 декабря в Малом зале пройдёт концерт «Рождество в духе барокко. Корелли, Корретт, Ребель и другие».

22 декабря в Большом зале дадут концерт Денис Мацуев на фортепиано, Александр Рамм на виолончели и Стефания Поспехина на скрипке в сопровождении Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Дирижёр — Юстус Франтц.

25 декабря в Большом зале состоится Русская литургия «Запечатлённый ангел» для хора а cappella со свирелью Родиона Щедрина по мотивам произведения Лескова.

26 декабря в Большом зале зрители увидят оперу Римского-Корсакова «Снегурочка».

28 декабря в Большом зале вокальный ансамбль Intrada и фестивальный барочный оркестр «Зарядье» сыграют рождественские сочинения Баха.

29 декабря в Большом зале пройдут выступления сопрано Хиблы Герзмавы и тенора Дмитрия Корчака в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра.

На закрытии 30 и 31 декабря зрителей ждёт оперетта «Летучая мышь».

