Джиган сделал неожиданное заявление о карьере Самойловой

Рэпер Джиган заявил, что поддерживает решение блогера и модели Оксаны Самойловой начать музыкальную карьеру. В настоящий момент пара проходит через бракоразводный процесс.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Когда Джиган услышал от журналиста фразу, что «Самойлова поёт», рэпер его поправил: «Мы поём». Возможно, таким образом артист намекнул на свою причастность к начинанию своей супруги. Его слова передаёт Пятый канал.

Также Джиган уверенно выразил готовность поддержать музыкальную карьеру Самойловой.

Джиган и Оксана Самойлова состояли в браке почти 13 лет, у них четверо детей. Самойлова подала заявление на развод 6 октября 2025 года.

Оксана Самойлова пообещала запеть сразу после развода с Джиганом