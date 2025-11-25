Ватикан выпустил заявление о провокационных песнях Розалии

Глава Дикастерии по культуре и образованию Ватикана кардинал Жозе Толентину Мендонса похвалил испанскую певицу Розалию за песни о вере в её новом альбоме Lux. Это четвёртая полноформатная работа артистки, где она вдохновляется историями о святых женщинах.

© Соцсети Розалии

В рамках альбома Розалия поёт на 13 языках, включая арабский, иврит и латынь. Название релиза переводится с латыни как «Свет». Тематически работа посвящена религии, просветлению и стремлению к более тесной связи с духовным началом.

«Когда такой творец, как Розалия, говорит о духовности, это означает, что она улавливает глубокую потребность современной культуры в приближении духовности, в развитии внутреннего мира», — отметил кардинал Жозе Толентину Мендонса в интервью испанскому информационному агентству EFE.

Кроме того, испанский епископ Хавьер Гомес Гарсия из муниципалитета Сан-Фелиу-де-Льобрегат также выразил своё одобрение альбому и его темам. Хоть он и посчитал некоторые из песен «провокационными», но отметил глубокий духовный поиск певицы. Об этом сообщает Independent.

