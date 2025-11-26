Культовый клуб Басты объявил о закрытии

Культовый ночной клуб Gazgolder объявил в соцсетях о своём закрытии в конце 2025 года. Московская площадка работала 20 лет.

© Соцсети Басты

Прощальная вечеринка «Рейв 10‑летия перед финальным закрытием клуба "Газгольдер"» от лейбла Applique пройдёт 26 декабря.

Причины закрытия неизвестны. Владельцы надеются, что клуб сможет в какой-то момент вернуться в новом формате.

Gazgolder находится на территории бывшего завода «Арма». Клуб принадлежит Василию Вакуленко, также известному как рэпер Баста, и предпринимателю Евгению Антимонию, который основал его в 2005 году.

Каким получился мюзикл «Любовь без памяти» по песням рэпера Басты