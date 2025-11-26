Материал создан совместно со
Культовый клуб Басты объявил о закрытии
Культовый ночной клуб Gazgolder объявил в соцсетях о своём закрытии в конце 2025 года. Московская площадка работала 20 лет.
Прощальная вечеринка «Рейв 10‑летия перед финальным закрытием клуба "Газгольдер"» от лейбла Applique пройдёт 26 декабря.
Причины закрытия неизвестны. Владельцы надеются, что клуб сможет в какой-то момент вернуться в новом формате.
Gazgolder находится на территории бывшего завода «Арма». Клуб принадлежит Василию Вакуленко, также известному как рэпер Баста, и предпринимателю Евгению Антимонию, который основал его в 2005 году.
