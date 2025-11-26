«Нет голоса»: Киркоров признался, что его не хотели брать в Гнесинку

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров признался, что его не хотели брать в музыкальное училище Гнесиных. Представители учебного заведения считали, что у «него нет голоса». Поступить Киркорову удалось благодаря педагогу Маргарите Иосифовне Ланде, которая поверила в его потенциал и научила петь.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Киркоров заявил, что это единственный преподаватель, которому он будет благодарен всю жизнь. «Когда в меня никто не верил, меня даже по большому счёту не хотели брать в Гнесинку. Говорили: “Да у него голоса нет”. А она говорила: “Я сделаю ему голос”. И она сделала мне голос», — сказал артист в беседе с Пятым каналом.

Киркоров отметил, что талант и гены у него были от отца, певца Бедроса Киркорова, но были «глубоко зарыты». Маргарите Иосифовне удалось их достать из «глубокого далёка» Киркорова.

Филипп Киркоров рассказал, как Людмила Гурченко спасла его карьеру