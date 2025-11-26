Warner Music подписала соглашение с ИИ-генератором песен

Третья по величине музыкальная компания в мире Warner Music подписала соглашение с генератором песен на основе искусственного интеллекта Suno. Это произошло после урегулирования иска о нарушении авторских прав, поданного против сервиса год назад. Warner стала первым крупным звукозаписывающим лейблом, официально заключившим партнёрство с компанией.

© Pavlo Gonchar/globallookpress.com

В рамках соглашения пользователи смогут создавать на платформе Suno ИИ-песни с помощью текстовых промптов, используя голоса, имена и образы тех артистов Warner Bros., которые согласятся на это.

«В связи с быстрым ростом Suno, как по количеству пользователей, так и по монетизации, мы воспользовались этой возможностью, чтобы разработать модели, которые увеличивают доход и дарят фанатам новый опыт», — заявил генеральный директор Warner Music Group Роберт Кинкл. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках соглашения компания Suno должна ограничить загрузку сгенерированных песен пользователями. Скачивать треки смогут только платные подписчики, но и для них будут ограничения. Предполагается, что эти меры уменьшат количество ИИ-треков, которые сейчас заполоняют стриминги.

В прошлом году крупнейшие мировые звукозаписывающие компании подали в суд на Suno за нарушение авторских прав. Утверждалось, что их программное обеспечение крадёт музыку без разрешения исполнителей, чтобы генерировать на её основе треки.

