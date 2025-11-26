Юрий Лоза прошёлся по «Матушке» Татьяны Куртуковой

Певец Юрий Лоза жёстко раскритиковал песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Композиция больше года держится в чартах и завирусилась в соцсетях, в том числе зарубежных.

«Раньше были профессионалы, которые умели делать песни, но они перестали этим заниматься. Сегодняшних исполнителей никто не знает. Думаете, кто-нибудь знает текст песни "Матушка"? Нет, конечно. Две строчки, которые люди могут запомнить. Как можно говорить о том, что нынешняя эстрада каким-то образом похожа на предыдущую? Я продолжаю писать песни, которые имеют смысл. Как мне относиться к артистам, если я не могу понять их текста?» — слова Лозы передаёт «Абзац».

Ранее «Рамблер» узнал у экспертов причины популярности трека Куртуковой.

