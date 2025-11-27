«Раньше пели те, кто умел это делать»: Валерия об использовании ИИ

Народная артистка Российской Федерации Валерия заявила, что использование нейросетей в музыке неизбежно, потому что они открывают возможности даже для тех, кто не имеет профессиональных навыков.

«Это правда неизбежно. Когда мы начинали, мы песни записывали, у нас даже не было монтажа. Две склейки на всю песню. Автотюна не было. Как ты спел, так ты спел. Кто не умел петь, они просто не пели», — сказала Валерия в беседе с Пятым каналом.

В 2025 году Валерия выпустила альбом «Исцелю», который должен стать последним в её карьере.

