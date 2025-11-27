Фадеев раскрыл, почему больше не хочет работать с артистами

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил, что потерял интерес к работе с артистами. По его мнению, это пустая трата времени, а он больше не хочет «заполнять пустоту».

© Александр Вильф/РИА Новости

«Я перезапустил группу Serebro, но в целом планирую работать с артистами минимально. Просто потерял к этому интерес. Любой искусственный интеллект поёт уже лучше многих из них и ко всему прочему не доставляет проблем», — отметил Фадеев в интервью РИА Новости.

Продюсер заявил, что артисты сильно меняются после первого успеха, который, как правило, даже не имеет к ним отношения. После этого приходилось знакомиться с ними заново, что шокировало Фадеева. Со временем он привык, но всё же потерял интерес к такой деятельности.

«Я хочу работать с равными. Я не настаиваю на своей позиции, я просто транслирую то, что чувствую. Я хочу работать с наполненными людьми, а не с "пустолайками"», — заключил Фадеев.

В прошлом продюсер сотрудничал с Глюк'oZой, Катей Лель, Юлией Савичевой, группой Serebro и другими.

Продюсер Фадеев раскрыл, кого считает самой яркой участницей Serebro