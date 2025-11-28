Угрозы Укупника и «горячая попа»: что скрывает кумир молодежи

28 ноября свой 35-й день рождения отмечает российская поп-звезда Юлия Зиверт. Она стала известной в 2019 году с выходом мини-альбома Vinyl #1. С тех пор певица успела посотрудничать с Сергеем Жуковым и Димой Биланом, собрать «ВТБ-Арену», переутомиться, уйти со сцены и вернуться. «Рамблер» вспоминает самые интересные истории из биографии артистки и рассказывает, сколько стоил главный хит Зиверт, почему мать зовёт её «горячей попой» и что послужило камнем преткновения между певицей и Аркадием Укупником.

Карьера Зиверт началась с должности стюардессы и эротических танцев

Как артистка признавалась интервью порталу Sports24 в 2021 году, её детство прошло в разъездах. Родители Зиверт, в ту пору носившей фамилию Сытник, часто путешествовали и брали дочь с собой. Привыкшая к аэропортам и постоянным полётам, певица сразу после окончания школы решила связать жизнь с профессией стюардессы. Сколько времени Зиверт летала, неизвестно, но уже к 25 годам будущая певица отправилась на уроки по вокалу и решила посвятить себя музыке. Об этом она рассказала в интервью «Афише Daily» в 2020-м.

Я с первого дня воспринимала свою работу так. Я — хозяйка на борту, и все эти люди — мои гости. Мне не нравилось считать, что я кого-то там обслуживала. Я должна была их накормить, напоить и сделать так, чтобы им было уютно, комфортно, весело и замечательно. Но ты всё время на ногах, и это сказывается на здоровье. Особенно для женщины. Поэтому я изначально не планировала оставаться там на всю жизнь.

Некоторое время Зиверт также работала гоу-гоу-танцовщицей в московском клубе «Премьер». В 2021 году в Сети появились архивные кадры тех времён. На них Зиверт позирует у шеста в различных сексуальных нарядах. На одном кадре артистка и вовсе запечатлена без одежды: её интимные части тела закрыты чёрной табличкой. Поначалу певица отказывалась от комментариев, но впоследствии всё же призналась, что не стесняется этого факта своей биографии.

Зиверт сомневалась в своём первом большом хите

О певице Zivert большой шоу-бизнес узнал в 2018 году. Именно тогда вышла песня Life, ставшая её первым по-настоящему громким хитом. Как артистка рассказала в интервью «Афише Daily» в марте 2020-го, песня вообще не должна была выходить синглом, так как ни сама Зиверт, ни её команда не верили в хитовый потенциал композиции. Единственной, кто возлагал надежды на Life, оказалась директор лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина.

Нам нужно было выгружать трек, мы планировали выпустить другую песню. В ночь до этого у нашего аранжировщика полетела аппаратура в студии, и он не смог её доделать. А Life уже была готова, и мы такие — давайте её выгрузим. В тот день пришло моё время — так звёзды сошлись.

Артистка также раскрыла, что на запись Life ей и команде потребовалось всего 108 тысяч рублей. Полгода хит держался в ротации радио и набрал более полумиллиона эфиров, а также возглавил рейтинги ряда стриминговых платформ в России.

Зиверт поссорилась с Аркадием Укупником из-за частного самолёта

Хотя артистка гордится своим нескандальным медийным обликом, в её биографии всё же встречаются конфликты с коллегами по сцене. Одна такая ссора произошла в 2021 году, когда Аркадий Укупник пригласил Zivert выступить на частной вечеринке в Турции. Договор с артисткой был заключён ещё в декабре 2020 года, тогда же была выплачена часть гонорара.

Несмотря на это, в назначенный день певица так и не вылетела из Москвы. По словам адвоката Укупника Александра Добровинского, артистка не захотела ждать подготовку частного самолёта, которая могла занять больше двух часов, и отправилась домой. В результате её выступление было сорвано. Не получив компенсации, Укупник пригрозил певице судом и обратился к Добровинскому. Конфликт удалось урегулировать, и Зиверт вернула аванс в сентябре 2021 года.

Юлия Зиверт увлекается йогой и даже посещала трёхнедельные медитации

Артистку часто хвалят за крепкое и подтянутое тело, а она сама признаётся, что боится увидеть в зеркале не шесть, а четыре кубика на животе. Зиверт следит не только за физическим, но и за ментальным здоровьем. Осенью 2022 года певица рассказала «Чемпионату», что ради занятий йогой она даже стала просыпаться на сорок минут раньше.

Лет в 17 мама меня привезла в Индию, и мы там проходили трёхнедельные медитации. Я тогда не совсем понимала, насколько это глубоко, для меня это был азарт. Мне просто было интересно, получится у меня или нет. Сейчас медитации присутствуют в моей жизни, но приобрели немного другую форму, у меня собственные виды медитаций. Но это будет моим маленьким секретом.

Также Зиверт подчеркнула, что не может обойтись без спорта в своей жизни. Каждый раз, отказываясь от ежедневной физической активности, певица сталкивается с тревожностью, мысленным «бардаком» и психозом.

Зиверт удалось стать символом любимого футбольного клуба

Юлия Зиверт не только активно занимается спортом самостоятельно, но и следит за различными соревнованиями. Её особую любовь снискал московский футбольный клуб «Локомотив». В 2022 году Зиверт рассказала в соцсетях, что всё началось ещё в детстве, когда она ездила на матчи команды и снимала на телефон фанатские разборки. Позже оказалось, что за «Локомотив» также болеет продюсер Зиверт Богдан Леонович.

Любовь к клубу привела к тому, что артистка постоянно выступает перед их матчами. Себя она при этом зовёт «зелёной ведьмой» — в тон цветам «Локомотива». Зиверт верит, что её выступления перед играми дарят спортсменам заряд, необходимый для побед.

Мама Зиверт называет артистку «горячей попой»

Невзирая на множество профессиональных и личных достижений, певица часто отказывается от собственных задумок. Из-за этого её мама дала Зиверт прозвище «горячая попа». Как артистка рассказывала в интервью журналу Rocket Mag в декабре 2024 года, это связано из-за её привычки «быстро остывать» к своим задумкам.

Это как с ремонтом в моей квартире. Я купила её четыре года назад, и там всё хорошо, но не в моем вкусе. И примерно раз в три месяца я собираюсь в ней всё тотально переделать, заказываю проект, но как только мне его отрисовывают, понимаю, что, блин, теперь вообще всё хочется по-другому сделать.

Эта особенность характера Зиверт также выражается в её неготовности давать большие видеоинтервью. Артистка относится к ним серьёзно, потому что хочет «говорить нечто осмысленное», а не «помелькать в телике» для поддержки медийности. Однако, готовясь к таким беседам, Зиверт успевает к ним остыть.

Зиверт придумала для поклонников особое слово

В начале карьеры, когда соцсети Zivert едва насчитывали тысячу человек, певица обращалась к своим поклонникам словом «зивертяне» — по аналогии со словом «земляне». Неизвестно, когда артистка решила отказаться от этой формы обращения, но в 2024 году она отметила, что теперь не использует даже слово «фанаты». Гораздо больше ей нравится формулировка «близкий круг». Под ней Зиверт подразумевает тех, кто поддерживает её в течение долгих лет, пристально следит за её творчеством и «хорошо чувствует» её перемены.

Юлию Зиверт раскритиковали за визит на Неделю моды

Певица никогда не скрывала своей любви к дорогой и красивой одежде. Поэтому, посетив Парижскую неделю моды в марте 2025 года, Зиверт тут же поделилась в соцсетях снимками своих образов. Артистка побывала на показах модных домов Nina Ricci, Rick Owens и Alexander McQueen. А вот новую коллекцию Balenciaga Зиверт не оценила, хотя и не объяснила почему.

Визит артистки в Париж мгновенно вызвал шквал критики. Стилист Михаил Барышников заявил в соцсетях, что Зиверт совершенно не вписалась в концепцию Рика Оуэнса. Критик посоветовал поп-певицам выбирать мероприятия по своему калибру — фестивали «Новая волна» и «Дикая Мята», а также «Грэмми». Через несколько месяцев Зиверт ответила на критику в беседе с журналом Hello!. Певица подчеркнула, что люди, искренне довольные жизнью, порадовались за неё, а критики «остались дома на диване».

Критика неизбежна, когда выходишь за рамки ожидаемого. Но я всегда считала, что искусство должно провоцировать, заставлять думать, а не просто нравиться. И если мое присутствие на Неделе моды заставило кого-то задуматься о границах между музыкой, модой и искусством — значит, всё было не зря.

Зиверт пришлось уйти со сцены из-за загадочной болезни

В феврале 2024 года Зиверт объявила об отмене своих выступлений на ближайшие полгода. Причиной послужили серьёзные проблемы со спиной и шеей. По признанию артистки, она решилась на творческий перерыв лишь после того, как состояние её здоровья ухудшилось. Физическая боль затрагивала не только спину, но и ноги, так что Зиверт даже не могла встать. Помимо этого, артистка стала испытывать сильные панические атаки, о чём рассказала изданию Rocket Mag.

Первая вспышка у меня произошла на сцене, на саундчеке. Представь: я смотрю на мерцающий свет, и у меня вдруг замыкает шею, спину, сковывает тело — и на этом фоне возникает первая паничка. Поворачиваюсь к ребятам и говорю: «Я сейчас упаду». После этого у меня начался ужасный страх сцены. На протяжении двух лет я прошла всех возможных врачей и целителей, но по итогу мне никто так и не поставил никакой конкретный диагноз.

В сентябре 2024 года Зиверт вернулась, как следует отдохнув и наконец проанализировав всё, что произошло с её жизнью за последние несколько лет. После перерыва артистка стала реже выступать, но всё же сумела самостоятельно организовать и срежиссировать большое стадионное шоу «Где-то в ретро». Оно состоялось на «ВТБ-Арене» 12 июля 2025-го и уже легло в основу клипа «Гудбай».

Зиверт по-философски относится к возрасту

В 2025 году артистке исполняется 35 лет, за которые она успела побывать и дизайнером, и стюардессой, и большой поп-звездой. Сегодня Зиверт утверждает, что пребывает в полной гармонии с собой, невзирая на большую загруженность. К возрасту артистка относится философски. В интервью изданию Hello! в июле 2025 года певица подчеркнула, что 35 для неё — это не возраст, а просто очередной уровень.

