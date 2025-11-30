Песни ко Дню матери: российские, советские, зарубежные, детские песни про маму
В последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмечается День матери. В 2025 году этот праздник выпал на 30 ноября. В честь торжественной даты «Рамблер» вспоминает лучшие композиции о матерях, а также делится плейлистами, в которых их можно послушать онлайн.
Детские песни про маму для сада и школы
Детские песни про маму можно часто услышать в мультфильмах для детей разных возрастов. Например, композиции в исполнении Барбариков, Трёх котов и Цветняшек найдут отклик у ребятишек в детском саду, а вот песни «Непосед» наверняка полюбятся и школьникам.
- Клара Румянова — «Песенка мамонтёнка»
- Барбарики — «Далеко от мамы»
- Три кота — «Мама»
- Цветняшки — «Моя мама — супергерой»
- Непоседы — «Песня про мам»
- Волшебная тетрадь — «С днём рождения, мама!»
- Полина Тарасова — «Маме»
- Ева Школьник — «Доброе утро, мам!»
- Бурёнка Даша — «Зачем нам мамы»
- Кукутики — «Мамопомогалочка»
- Элеонора Калашникова — «Нарисуем маму»
- Маша и Медведь — «Красотка»
Старые песни про маму: советские баллады, поп-хиты 90-х ко Дню матери
Одни из самых проникновенных песен о материнстве писали в Советском Союзе. Некоторые из них посвящены матерям, не дождавшимся сыновей с войны, — к ним можно отнести, например, «Балладу о матери» в исполнении Льва Лещенко и «Маму» Аллы Пугачёвой.
В плейлист также вошли песни, вышедшие в 90-е годы.
- Валентина Толкунова — «Поговори со мною, мама»
- Алла Пугачёва — «Мама»
- Эдита Пьеха — «Мама»
- Лев Лещенко — «Баллада о матери»
- Юрий Шатунов — «Мама»
- Тамара Гвердцители — «Мамины глаза»
- Филипп Киркоров — «Мне мама тихо говорила»
- Муслим Магомаев — «Мама»
- Александр Розенбаум — «Мама»
Современные русские песни про маму
Невзирая на массовый скептицизм по отношению к современной музыке, и в 2025 году артисты выпускают песни, посвящённые своим матерям. К примеру, поп-артистка Мари Краймбрери в своей балладе «Мам, я стану мамой» благодарит родительницу за заботу и делится с ней воодушевляющей новостью. Братский поп-дуэт Dabro рассказывает любимой маме о планах на будущее, а певец Руслан Алехно изливает нежность в композиции «Я поцелую руки мамы». Некоторые из этих песен развеселят, другие же доведут до слёз.
- Мари Краймбрери — «Мам, я стану мамой»
- Dabro — «Ты знаешь, мам»
- Руслан Алехно — «Я поцелую руки мамы»
- Анжелика Варум — «Мама»
- Олег Газманов — «Мама»
- Имани Чинтаева — «Мама»
- Юлия Началова — «Мама»
- Дима Билан, Данил Плужников — «Мама»
- Burito — «Мама»
- Жасмин — «Мамино сердце»
- Татьяна Буланова — «Мама»
- Дмитрий Маликов — «С днём рождения, мама»
- Люся Чеботина — «Маме»
- Диана Гурцкая — «Ты знаешь, мама»
- Дора — «Мама»
Зарубежные песни про маму
В англоязычных странах День матери отмечают не в ноябре, а во второе воскресенье мая. Несмотря на это, ничто не помешает вам включить зарубежные песни в свой плейлист ко Дню матери. В подборку вошли как трогательные воспоминания о лучших моментах, проведённых с родительницей (как, например, The Best Day Тейлор Свифт и The Perfect Fan группы Backstreet Boys), так и баллады, полные нежности и благодарности. Майли Сайрус и Дрейк благодарят матерей за унаследованный характер, а Backstreet Boys — за творческую поддержку и веру в лучшее будущее для своих детей.
- Imagine Dragons — I Bet My Life
- Taylor Swift — The Best Day
- Paul Anka — You’re Having My Baby
- Stevie Wonder — Isn’t She Lovely
- Pink Floyd — Mother
- Elvis Presley — Mama Liked The Roses
- 2Pac — Dear Mama
- Backstreet Boys — The Perfect Fan
- Drake — Look What You’ve Done
- Miley Cyrus — Mother’s Daughter
- Kacey McGraves — Mother
- *NSYNC — God Must Have Spent A Little More Time With You
- Christina Aguilera — Oh Mother
- Kanye West — Hey Mama
