Песни ко Дню матери: российские, советские, зарубежные, детские песни про маму

Анастасия Басина

В последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмечается День матери. В 2025 году этот праздник выпал на 30 ноября. В честь торжественной даты «Рамблер» вспоминает лучшие композиции о матерях, а также делится плейлистами, в которых их можно послушать онлайн.

Детские песни про маму для сада и школы

Детские песни про маму можно часто услышать в мультфильмах для детей разных возрастов. Например, композиции в исполнении Барбариков, Трёх котов и Цветняшек найдут отклик у ребятишек в детском саду, а вот песни «Непосед» наверняка полюбятся и школьникам.

  • Клара Румянова — «Песенка мамонтёнка»
  • Барбарики — «Далеко от мамы»
  • Три кота — «Мама»
  • Цветняшки — «Моя мама — супергерой»
  • Непоседы — «Песня про мам»
  • Волшебная тетрадь — «С днём рождения, мама!»
  • Полина Тарасова — «Маме»
  • Ева Школьник — «Доброе утро, мам!»
  • Бурёнка Даша — «Зачем нам мамы»
  • Кукутики — «Мамопомогалочка»
  • Элеонора Калашникова — «Нарисуем маму»
  • Маша и Медведь — «Красотка»

Старые песни про маму: советские баллады, поп-хиты 90-х ко Дню матери

Одни из самых проникновенных песен о материнстве писали в Советском Союзе. Некоторые из них посвящены матерям, не дождавшимся сыновей с войны, — к ним можно отнести, например, «Балладу о матери» в исполнении Льва Лещенко и «Маму» Аллы Пугачёвой.

В плейлист также вошли песни, вышедшие в 90-е годы.

  • Валентина Толкунова — «Поговори со мною, мама»
  • Алла Пугачёва — «Мама»
  • Эдита Пьеха — «Мама»
  • Лев Лещенко — «Баллада о матери»
  • Юрий Шатунов — «Мама»
  • Тамара Гвердцители — «Мамины глаза»
  • Филипп Киркоров — «Мне мама тихо говорила»
  • Муслим Магомаев — «Мама»
  • Александр Розенбаум — «Мама»

Современные русские песни про маму

Невзирая на массовый скептицизм по отношению к современной музыке, и в 2025 году артисты выпускают песни, посвящённые своим матерям. К примеру, поп-артистка Мари Краймбрери в своей балладе «Мам, я стану мамой» благодарит родительницу за заботу и делится с ней воодушевляющей новостью. Братский поп-дуэт Dabro рассказывает любимой маме о планах на будущее, а певец Руслан Алехно изливает нежность в композиции «Я поцелую руки мамы». Некоторые из этих песен развеселят, другие же доведут до слёз.

  • Мари Краймбрери — «Мам, я стану мамой»
  • Dabro — «Ты знаешь, мам»
  • Руслан Алехно — «Я поцелую руки мамы»
  • Анжелика Варум — «Мама»
  • Олег Газманов — «Мама»
  • Имани Чинтаева — «Мама»
  • Юлия Началова — «Мама»
  • Дима Билан, Данил Плужников — «Мама»
  • Burito — «Мама»
  • Жасмин — «Мамино сердце»
  • Татьяна Буланова — «Мама»
  • Дмитрий Маликов — «С днём рождения, мама»
  • Люся Чеботина — «Маме»
  • Диана Гурцкая — «Ты знаешь, мама»
  • Дора — «Мама»

Зарубежные песни про маму

В англоязычных странах День матери отмечают не в ноябре, а во второе воскресенье мая. Несмотря на это, ничто не помешает вам включить зарубежные песни в свой плейлист ко Дню матери. В подборку вошли как трогательные воспоминания о лучших моментах, проведённых с родительницей (как, например, The Best Day Тейлор Свифт и The Perfect Fan группы Backstreet Boys), так и баллады, полные нежности и благодарности. Майли Сайрус и Дрейк благодарят матерей за унаследованный характер, а Backstreet Boys — за творческую поддержку и веру в лучшее будущее для своих детей.

  • Imagine Dragons — I Bet My Life
  • Taylor Swift — The Best Day
  • Paul Anka — You’re Having My Baby
  • Stevie Wonder — Isn’t She Lovely
  • Pink Floyd — Mother
  • Elvis Presley — Mama Liked The Roses
  • 2Pac — Dear Mama
  • Backstreet Boys — The Perfect Fan
  • Drake — Look What You’ve Done
  • Miley Cyrus — Mother’s Daughter
  • Kacey McGraves — Mother
  • *NSYNC — God Must Have Spent A Little More Time With You
  • Christina Aguilera — Oh Mother
  • Kanye West — Hey Mama

