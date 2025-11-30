Песни ко Дню матери: российские, советские, зарубежные, детские песни про маму

В последнее воскресенье ноября в России ежегодно отмечается День матери. В 2025 году этот праздник выпал на 30 ноября. В честь торжественной даты «Рамблер» вспоминает лучшие композиции о матерях, а также делится плейлистами, в которых их можно послушать онлайн.

© evgenyatamanenko/iStock.com

Детские песни про маму для сада и школы

Детские песни про маму можно часто услышать в мультфильмах для детей разных возрастов. Например, композиции в исполнении Барбариков, Трёх котов и Цветняшек найдут отклик у ребятишек в детском саду, а вот песни «Непосед» наверняка полюбятся и школьникам.

Клара Румянова — «Песенка мамонтёнка»

Барбарики — «Далеко от мамы»

Три кота — «Мама»

Цветняшки — «Моя мама — супергерой»

Непоседы — «Песня про мам»

Волшебная тетрадь — «С днём рождения, мама!»

Полина Тарасова — «Маме»

Ева Школьник — «Доброе утро, мам!»

Бурёнка Даша — «Зачем нам мамы»

Кукутики — «Мамопомогалочка»

Элеонора Калашникова — «Нарисуем маму»

Маша и Медведь — «Красотка»

Старые песни про маму: советские баллады, поп-хиты 90-х ко Дню матери

Одни из самых проникновенных песен о материнстве писали в Советском Союзе. Некоторые из них посвящены матерям, не дождавшимся сыновей с войны, — к ним можно отнести, например, «Балладу о матери» в исполнении Льва Лещенко и «Маму» Аллы Пугачёвой.

В плейлист также вошли песни, вышедшие в 90-е годы.

Валентина Толкунова — «Поговори со мною, мама»

Алла Пугачёва — «Мама»

Эдита Пьеха — «Мама»

Лев Лещенко — «Баллада о матери»

Юрий Шатунов — «Мама»

Тамара Гвердцители — «Мамины глаза»

Филипп Киркоров — «Мне мама тихо говорила»

Муслим Магомаев — «Мама»

Александр Розенбаум — «Мама»

Современные русские песни про маму

Невзирая на массовый скептицизм по отношению к современной музыке, и в 2025 году артисты выпускают песни, посвящённые своим матерям. К примеру, поп-артистка Мари Краймбрери в своей балладе «Мам, я стану мамой» благодарит родительницу за заботу и делится с ней воодушевляющей новостью. Братский поп-дуэт Dabro рассказывает любимой маме о планах на будущее, а певец Руслан Алехно изливает нежность в композиции «Я поцелую руки мамы». Некоторые из этих песен развеселят, другие же доведут до слёз.

Мари Краймбрери — «Мам, я стану мамой»

Dabro — «Ты знаешь, мам»

Руслан Алехно — «Я поцелую руки мамы»

Анжелика Варум — «Мама»

Олег Газманов — «Мама»

Имани Чинтаева — «Мама»

Юлия Началова — «Мама»

Дима Билан, Данил Плужников — «Мама»

Burito — «Мама»

Жасмин — «Мамино сердце»

Татьяна Буланова — «Мама»

Дмитрий Маликов — «С днём рождения, мама»

Люся Чеботина — «Маме»

Диана Гурцкая — «Ты знаешь, мама»

Дора — «Мама»

Зарубежные песни про маму

В англоязычных странах День матери отмечают не в ноябре, а во второе воскресенье мая. Несмотря на это, ничто не помешает вам включить зарубежные песни в свой плейлист ко Дню матери. В подборку вошли как трогательные воспоминания о лучших моментах, проведённых с родительницей (как, например, The Best Day Тейлор Свифт и The Perfect Fan группы Backstreet Boys), так и баллады, полные нежности и благодарности. Майли Сайрус и Дрейк благодарят матерей за унаследованный характер, а Backstreet Boys — за творческую поддержку и веру в лучшее будущее для своих детей.

Imagine Dragons — I Bet My Life

Taylor Swift — The Best Day

Paul Anka — You’re Having My Baby

Stevie Wonder — Isn’t She Lovely

Pink Floyd — Mother

Elvis Presley — Mama Liked The Roses

2Pac — Dear Mama

Backstreet Boys — The Perfect Fan

Drake — Look What You’ve Done

Miley Cyrus — Mother’s Daughter

Kacey McGraves — Mother

*NSYNC — God Must Have Spent A Little More Time With You

Christina Aguilera — Oh Mother

Kanye West — Hey Mama

Исследование Rambler&Co. В День матери россияне назвали самую любимую колыбельную