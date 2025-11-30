Любимица работяг с завода, певшая в «притоне»: как Дора шла к успеху

30 ноября свой 26-й день рождения отмечает певица Дора, она же Дарья Шиханова. Артистка известна изобретением собственного жанра «милый рок», дружбой с рэпершей Мэйби Бэйби и обилием мужчин разных возрастов среди её поклонников. «Рамблер» вспоминает факты из биографии артистки и рассказывает, почему она выступала в «гадюшниках» забесплатно, как её возненавидел влюблённый фанат, из-за чего Дора не ходила в музыкальную школу и зачем постоянно звонила своей барабанщице в три часа ночи.

Съехав от родителей, Дора столкнулась с временной паранойей

Дарья Шиханова, она же Дора, родилась 30 ноября в Саратове. Уже к 15 годам она оказалась в Москве. Именно здесь Дора стала делать первые шаги к музыкальной карьере. Певица жила с родителями вплоть до премьеры её дебютного альбома «Боже, храни кьют-рок» в 2020 году. Съехав от матери с отцом, Дора столкнулась с серьёзными психологическими проблемами, о которых рассказала в интервью The Flow в мае 2021-го.

Первое время было очень страшно. Паранойя, сонные параличи, мне казалось, что я не одна в квартире. Доходило до того, что в 3 утра слышала шорох, звонила барабанщице Даше и просила её пройтись со мной по квартире.

Артистка не раскрыла, как долго испытывала эти ощущения, но подчеркнула, что на момент интервью чувствовала себя «максимально комфортно».

Дора отказалась от музыкальной школы, чтобы не лишиться уникальности

Дора — одна из тех артисток, чей пример доказывает, что далеко не всё упирается в обучение с самого детства. В беседе с «Афишей» в 2020-м певица призналась, что всегда хотела пойти в музыкальную школу, но ей так и не удалось это сделать. Поначалу родители не знали, кто будет водить Дору на занятия, а потом мать артистки и вовсе услышала необычный довод против музыкалок.

Кто‑то моей маме однажды сказал: «Не отдавай ребёнка в музыкальную школу, там из неё сделают типичную вокалистку. Она будет петь как куча других детей и не найдёт какой‑то свой стиль». Поэтому она говорила: пробуй сама, если тебе это нужно, развивайся. Поэтому всякие вокальные приёмы, которые я якобы делаю, — я никогда этому не училась, просто со временем сама пришла к этому.

Точно так же артистка научилась играть на гитаре. Её первой разученной песней стала композиция Radioactive американской поп-рок-группы Imagine Dragons: Дора исполнила её на одном из школьных мероприятий.

Дора решила стать певицей, победив в конкурсе каверов

Первым большим музыкальным достижением Доры стала победа в конкурсе каверов, организованном группой The Retuses. В ту пору коллектив, возглавляемый Михаилом Родионовым, выпускал множество песен на стихотворения Сергея Есенина. Как Дора рассказала «Афише» в 2020 году, их творчество казалось ей очень «поэтичным и музыкальным».

Я смотрела всякие видосы с концертов и думала: «Блин, он [Миша Родионов] такой классный, как он круто выступает». Когда я училась в 9-м классе, я выиграла билеты на его концерт. Мне дали две випки, я сходила с подружкой, и я так удивилась, что он там поёт лучше, чем на записи.

Дора также призналась, что это в целом был первый концерт в её жизни. После него артистка стала записывать ещё больше каверов на песни The Retuses.

Первый концерт Доры прошёл в клубе, напоминавшем притон

Когда Доре было 16 лет, она выступила на сборном концерте VK-сообщества «Вечно XVII». Кроме неё в выступлении были задействованы исключительно малоизвестные подольские рэперы. По воспоминаниям Доры, они были старше её, обменивались «локальными рэперскими шутками» и открыто спрашивали организатора, зачем он привёл «эту маленькую девочку».

Клуб, в котором проходил концерт, тоже не произвёл на Дору положительного впечатления, о чём она рассказала в интервью «Афише» в 2020-м.

Там была куча девочек, которые будто сбежали от мамы покурить, напиться… В общем, какой‑то притон. Но мне было просто прикольно выступить, я говорила: «Мам, вот моё первое выступление!» — но что там потом было, конечно же, не говорила. Только сейчас, спустя много лет, я рассказала маме, в каких гадюшниках я выступала, это ведь был мой не последний раз.

Дора также рассказала, что была единственной, кому не заплатили после этих концертов. О том, что выступавшим полагались выплаты «тысяч по 15», артистка узнала совершенно случайно. Она спросила организатора, почему так получилось, но он так и не предоставил ей адекватного объяснения.

Концерт Доры едва не сорвался из-за ложной угрозы

В 2021 году, вскоре после ослабления ограничений из-за коронавируса, Дора отправилась в первое большое турне. Во время её концерта в Чите произошёл неприятный инцидент. После шестичасового полёта и проверки техники в зал вошли полицейские, которые потребовали вывести всех из зала из-за сообщений о минировании. Об этом Дора рассказала в интервью изданию The Flow в мае 2021 года.

Меня допрашивают полицейские, задают вопросы из разряда «Может, вы это специально подстроили, чтобы сделать инфоповод». Какие-то странные вопросы, давно ли я занимаюсь музыкой, как это произошло, как я песни пишу. А потом женщина-полицейский протягивает листочек и говорит: «Вот вы начинающая звезда, можете поставить автограф?» Я, конечно, сразу посмотрела на бумажку, что она чистая и я ни под чем не подписываюсь. Сфоткались — и все ушли.

Дора согласилась с утверждением, что подобный опыт во время самого первого тура вполне можно назвать «крещением огнём».

Дору считают любимой певицей работяг с завода

Невзирая на милый девчачий внешний вид и романтичные песни, образ Доры крепко связан с шутками про работяг с завода. Мем зародился ещё в 2020 году, когда музыкальный журналист Николай Редькин опубликовал в соцсети фото с концерта Доры и отметил, что среди её аудитории немало сорокалетних мужчин. В 2022-м, когда певица выпустила клип на песню Loverboy, в комментариях писали, что «в металлургическом цеху стало ещё жарче» и что «новую песню слушал весь коллектив Череповецкого металлургического комбината».

О своём отношении к мему Шиханова рассказала «Афише» в 2024 году.

Были разные периоды. Сперва было страшно: что за угар такой? Потом стала поддерживать этот мем. Но со временем подустала: ты выкладываешь серьёзную работу, а мемы продолжают лететь. У меня бомбануло, когда вышел клип «Я боюсь людей» — а там комментарии про завод. Вроде мем уже закончился, а волна продолжает идти. Я просто приняла это как факт и что‑то неизбежное со своим культурным значением: Дора и заводчане, это не сломать.

Дора сумела пройти бесплатно на концерт испанской певицы

Хотя Дора пока известна лишь в странах СНГ, она уже сделала первый шаг к международному сотрудничеству. Это случилось в 2018 году, когда артистка посещала Португалию. В это же время в стране выступала испанская певица Розалия. В ту пору обе артистки были подписаны на общего друга в соцсетях, который посоветовал Доре отправить сообщение зарубежной коллеге напрямую.

Я думаю: как это, это же не Олег ЛСП, которому я могу написать «Дай проходку». Друг говорит: «А что будет? Не ответит и не ответит, ты ничего не потеряешь». Решила, что он прав, живём один раз. Написала Розалии — а она через три минуты ответила: «Йоу, сестра, ты должна это увидеть, приходи».

Дора призналась, что сидела на концерте «как главная фанатка» и была готова расплакаться от профессионализма Розалии и масштабов её шоу. Невзирая на минималистичность концерта, певица осталась довольна и поверила, что однажды сможет сделать нечто подобное самостоятельно. Дора поделилась этой историей в беседе с «Афишей Daily» в октябре 2024 года.

Дора сотрудничала с киберспортсменами, играющими в Dota

Хотя Дора и признаётся, что уже устала от шуток про «заводчан» на её концертах, она не отказывается от исключительно мужских проектов. К примеру, в июле 2024 года артистка снялась в ролике BetBoom Team с презентацией их новой формы. BetBoom Team — это большая киберспортивная организация, участники которой соревнуются в турнирах по онлайн-играм Dota 2, Counter-Strike, PUBG и многих других.

В видео, стилизованном под нуарный детектив, певица везёт в казино портфель с большой суммой денег. Участники команды сопровождают её, играя разные эпизодические роли. После съёмок Дора дала интервью порталу CyberSport. В нём артистка призналась, что до сих пор не понимает «Доту», считая эту игру «конгломератом безумия». Тем не менее, выбирая между игроком в «Доту», живущим у родителей, и неопрятным, но самостоятельным мужчиной в возрасте, Дора предпочла именно первый вариант.

Влюблённый фанат Доры возненавидел певицу после близкого общения

Первое время после обретения популярности Дора часто общалась с поклонниками и даже принимала от них подарки. Иногда это приводило к плачевным результатам. В 2021-м Дора рассказала The Flow, что отказ встречаться с поклонником привёл к тому, что он её возненавидел.

Парень комментировал каждый мой пост. Я ему один раз ответила по приколу, а он это расценил как взаимную симпатию. Нашёл домашний адрес, принёс подарок на день рождения. Мама открывает дверь, а он говорит: «Извините, я не маньяк». Там было письмо из разряда «Мы должны быть вместе, я тебя люблю». Я решила сдуру поблагодарить за внимание и сказала, что не могу ответить взаимностью. В ответ получила: «Но ты же проявляла внимание. Я знаю, у тебя никого нет». Стал писать пугающие вещи. После этого везде отписался и сейчас чуть ли не антипаблик ведёт.

По словам Доры, странный фанат придумал историю, согласно которой его друг якобы купил её адрес в интернете. Артистка подчеркнула, что это не первый раз, когда её личные данные слили в Сеть, и вспомнила, что в интернете так же оказывались её паспортные данные и номер телефона.

Самой дорогой покупкой Доры стала машина для её родителей

Хотя сегодня Дора много зарабатывает и может позволить себе зажить на широкую ногу, певица предпочитает оставаться скромной. В 2024-м певица рассказала «Афише», что до сих пор ездит на метро, сама готовит и убирается, а также общается с «обычными ребятами», далёкими от брендов. Но Дора подчеркнула, что тратиться на близких ей, наоборот, нравится.

Купила родителям машину, Kia Sportage. Я спрашивала: может, они хотят какую‑то понтовую машину подороже, а мама просто хотела хорошую. Мама такая счастливая была, до сих благодарит за это. Ещё могу свозить семью в крутой отель в отпуск.

