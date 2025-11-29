Мадонна всех разозлила, Джесси Джей победила рак: зарубежные новинки недели

Поп-звезда Мадонна представила мини-альбом невыпущенных песен и вызвала шквал критики, а британская артистка Джесси Джей рассказала о победе над раком. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Nectarine Girl — Seeing Me In Your Eyes

Жанр: инди-рок.

Американская инди-артистка Айрис Оуэн, выпускающая музыку под псевдонимом Nectarine Girl, представила свежий сингл Seeing Me In Your Eyes. По словам певицы, сейчас это одна из её самых любимых когда-либо выпущенных песен. Композиция основана на лёгком гитарном переборе, который становится громче по мере развития сюжета. Героиня влюбляется, сближается с избранником и пытается ужиться с чувствами, которые внезапно оказываются взаимными. Песня длится четыре с половиной минуты и слушается как полноценная история любви, которая начинается с сомнений и заканчивается вдохновляющим принятием своих страхов.

Альбомы

Sega Bodega — I Created The Universe So That Life Could Create a Language so Complex, Just To Say How Much I Love You

Жанр: авангардная атмосферная электроника.

Для кого: для поклонников серьёзной, интеллектуальной музыки.

Ирландский музыкант Сальвадор Наваретте, он же Sega Bodega, продюсировавший альбомы Shygirl, Кэролайн Полачек, Окейлу, FKA Twigs и многим другим артистам, представил четвёртый сольный лонгплей. В нём музыкант продолжает экспериментировать со звучанием, попутно рассуждая на философские темы о смысле жизни, любви и важности творческого наследия. Большинство композиций в альбоме — инструментальные, но Наваретте доносит свои мысли через названия песен и самого альбома. Его, к слову, можно перевести так: «Я сотворил вселенную, чтобы жизнь смогла создать настолько сложный язык, что я смог бы признаться, как сильно люблю тебя».

Хотя по большей части лонгплей можно назвать умиротворяющим и атмосферным, Sega Bodega оставляет пространство для лёгких экспериментов с ритмами и вокализами. Его попытки выйти за собственные рамки не нарушают общей целостности релиза.

Madonna — Bedtime Stories: The Untold Chapter

Жанр: винтажный поп.

Для кого: для ярых поклонников Мадонны.

Американская поп-певица Мадонна решила по-особому и запоздало отметить 30-летие своего альбома Bedtime Stories, вышедшего 24 октября 1994 года. Артистка представила мини-альбом из невыпущенных демо, а также новых аранжировок песен давным-давно полюбившихся публике. Релиз не встретил должного энтузиазма и, наоборот, вызвал у слушателей потоки критики. Поклонники певицы подозревают, что для создания альбома Мадонна воспользовалась нейросетями. Они подчёркивают, что в вокальных партиях можно услышать технологию разделения голоса и музыкальной дорожки, что портит общее впечатление и вызывает сомнения в аутентичности мини-альбома.

Сама певица пока не комментировала обвинения. Наверняка ясно лишь одно: шумиха вокруг релиза точно привлечёт к нему ещё больше внимания.

Jessie J — Don’t Tease Me With A Good Time

Жанр: вдохновляющий женский поп.

Для кого: для женщин, которые борются, невзирая ни на что.

Британская артистка Джесси Джей представила шестой студийный альбом, ставший для неё первым большим релизом за семь лет. Вдохновением для записи послужила её тяжёлая борьба с раком груди, из-за которой певица была вынуждена перенести сложную операцию. Несмотря на мрачную предысторию, альбом сложно назвать морально тяжёлым. Наоборот, Джесси Джей рассказывает о пережитом опыте с чувством победного торжества, вдохновляя слушателя никогда не сдаваться. Используя диско, танцевальный поп и мощный соул-вокал, певица убедительно внушает, что даже после самой мрачной ночи неизбежно наступает рассвет.

