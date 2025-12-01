Главное в музыке за неделю: 67% артистов подсели на ИИ, Киркорова не брали в Гнесинку

Две трети российских музыкантов уже активно используют нейросети в работе, а Филипп Киркоров признался, что его не хотели брать в музыкальное училище имени Гнесиных. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

67% российских музыкантов используют ИИ

Опрос Bandlink выявил, что 67% артистов прибегают к помощи искусственного интеллекта для генерации обложек, промоматериалов, текстов песен и инструменталов. Благодаря нейросетям музыканты экономят деньги и время, а также упрощают рутинные задачи. В качестве недостатков ИИ исполнители указывают на ошибки и шаблонность ответов. Артисты прибегают к нейросетям всё активнее: 61% респондентов освоили их только за этот год. С подробными результатами исследования можно ознакомиться в новости.

Киркоров признался, что его не хотели брать в Гнесинку

Народный артист Российской Федерации Филипп Киркоров заявил, что представители музыкального училища имени Гнесиных считали, что у него нет голоса, и не хотели брать его на обучение. Зачислиться артисту помогла педагог Маргарита Иосифовна Ланда, которая поверила в его талант и научила петь.

Культовый клуб Басты объявил о закрытии

Известный ночной клуб Gazgolder объявил в соцсетях о своём закрытии. Последние вечеринки пройдут в декабре-январе. Площадка была основана на территории бывшего завода «Арма» в 2005 году предпринимателем Евгением Антимонием. В настоящий момент клуб также принадлежит Василию Вакуленко, он же хип-хоп-артист Баста. Причины закрытия не раскрываются, предполагается, что у заведения сменится концепция.

Фадеев раскрыл, почему больше не хочет работать с артистами

Продюсер и композитор Максим Фадеев признался, что считает работу с артистами пустой тратой времени, к которой он потерял интерес. Впредь Фадеев планирует минимальное сотрудничество с ними. По мнению продюсера, ИИ уже превосходит по мастерству многих исполнителей и доставляет куда меньше проблем.

Warner Music подписала соглашение с ИИ-генератором песен

Третья крупнейшая музыкальная компания мира Warner Music урегулировала свой иск к нейросетевому генератору песен Suno и подписала с ним соглашение. Теперь пользователи смогут легально создавать в Suno ИИ-песни на основе имён, голосов и образов тех артистов Warner Bros., которые дадут на это согласие. При этом скачивать треки смогут только платные подписчики, и только в ограниченном количестве. Это должно приуменьшить количество ИИ-контента, заливаемого на стриминги.

Релиз недели

Glukoza — Echoes

Певица Глюкоза, радикально сменившая имидж и звучание после ухода от Максима Фадеева, продолжает двигаться в заданном направлении в новом мини-альбоме. Визуально это подчёркнуто сексуальная и инопланетно-фриковатая эстетика, а в плане музыки — модная электроника, перегруженная стильными звуковыми эффектами.

Материал недели

Подстава от Мизулиной и двойники: чем удивил день рождения Shaman в Кремле

Российский певец Shaman отметил своё 34-летие необычным концертом-исповедью в Кремлёвском дворце 22 ноября. «Рамблер» побывал на торжестве и написал подробный отчёт. Из материала вы узнаете, как Екатерина Мизулина подставила своего благоверного, почему Шаман прогнал со сцены музыкантов и о других сюрпризах.