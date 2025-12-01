Игорь Николаев раскрыл правду о своих самых эротичных песнях

Композитор Игорь Николаев рассказал, как создавались две самые неприличные его песни: «Войди в меня» в исполнении Ирины Аллегровой и «Палочка-выручалочка» для Наташи Королёвой. Артист отметил, что на самом деле все его песни были «немножечко об этом».

В случае с «Войди в меня» Николаев и аранжировщик Александр Кальянов специально сделали песню двусмысленной.

«Мы не собирались, как бы сейчас сказали, хайповать. У нас на самом деле все песни были немножечко об этом. Специальное место было в аранжировке для того, чтобы Ира это изображала. Можно было сделать поскромнее… Но я говорю: „А почему мы должны стесняться и петь не о том, о чём на самом деле песня?“» — сказал композитор в интервью для FAMETIME TV. При этом Николаев подчеркнул, что всё было сделано художественно, а не физиологически.

Впоследствии клип на композицию был запрещён к показу на телевидении.

Про трек «Палочка-выручалочка» Николаев рассказал, что певица Наташа Королёва не сразу считала двусмысленность композиции и относилась к ней как к детской песне.

Николаев с улыбкой отметил, что если бы хореография в выступлениях Королёвой была более невинной, то все могли бы так и думать, что песня про буквальную волшебную палочку. «Мы были молодые, и мы имели на это право. Похулиганили», — резюмировал Николаев.

