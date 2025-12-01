Жасмин посвятила Дагестану второй этнический альбом «Девчонка из Дербента»

Жасмин спела о любви к Кавказу в этническом альбоме «Девчонка из Дербента»
Поп-певица Жасмин представила альбом «Девчонка из Дербента», пропитанный восточным колоритом. Для неё это уже второй релиз, посвящённый корням и культуре родного Дагестана. Жасмин посвятила альбом памяти отца, который поддерживал её на пути к большой сцене. Льва Манахимова не стало 14 августа 2021 года после борьбы с коронавирусом.
Невзирая на трагическое посвящение, альбом нельзя назвать сугубо серьёзным. Сюда вошло несколько танцевальных композиций, в которых артистка рассказывает о традициях, нравах и правилах своего народа.
Песня «Бар-мицва» хорошо передаёт праздничное настроение семьи 13-летнего мальчика, а «Восточная я» и титульная композиция игриво и чарующе рассказывают о высоких стандартах дагестанских женщин. Жасмин метко делится главной формулой счастья, когда поёт:
Амулет есть от сглаза: я же дочка Кавказа.
В аранжировках используются духовые инструменты и восточные напевы, поэтому колорит хорошо ощущается даже в тех композициях, в которых Жасмин поёт на русском. Благодаря усилиям артистки Дагестан кажется тёплым и гостеприимным краем, в котором женщины любят танцевать и принимать красивые ухаживания.
Особое место в альбоме занимают медленные композиции. В них народные инструменты звучат обособленно, а потому ярко. В балладе «Лёли-Лёли» слушателя зачаровывает флейта, а в песне «Любовь-отрава» можно услышать жаркую кавказскую гитару. Участие в записи этой песни принял участник поп-дуэта «Чай вдвоём» Денис Клявер. Здесь артист раскрывает свой малоизвестный талант петь по-восточному — почти как Сосо Павлиашвили, исполнивший с Жасмин песню «Моя мелодия». Хотя в лирике этих треков нет традиционных кавказских элементов, а строчка «Широка река» и вовсе вызывает непрошеные параллели с Надеждой Кадышевой, «восточность» этих песен достигается как раз за счёт аранжировки.
В целом Жасмин удалось уловить национальный колорит и создать нечто, понятное даже далёким от Дагестана людям. Герои альбома — это обаятельные кавказцы, испытывающие универсальные эмоции радости, грусти и влюблённости.