Поп-певица Zivert ютится в тесной кухне в юбилейном альбоме «VK Акустика»

Поп-певица Zivert представила акустический альбом «VK Акустика», приуроченный к её 35-летию. В релиз вошло восемь композиций, хорошо известных поклонникам артистки, в том числе её прорывной хит Life, вышедший в 2019 году.

Как сама Зиверт написала в соцсетях, песни в свежем релизе звучат по-новому — словно певица шепчет их слушателю «на ушко». При этом артистка призвала поклонников представить уютную кухню, в которой уже готов праздничный торт и зажжены свечи. Объёмный и смелый голос именинницы действительно зазвучал тише, но это скорее обнаружило её вокальные слабости, а не открыло новые грани.

Время от времени пение Зиверт звучит так, словно певица готовится чихнуть, но ей это никак не удаётся. Её главный хит Life, уверенный и жизнеутверждающий, вовсе стал душераздирающей балладой, из-за чего смысл затерялся между строк. Да и гостевая партия рэпера Крип-а-Крипа, добавленная только в этот релиз, звучит чужеродно.

Тем удивительнее, что английские припевы в песнях Beverly Hills, Life и «Гудбай» звучат уверенно и объёмно, словно в них певица наконец отпускает себя и не пытается вписаться в «уютный» формат. Создаётся ощущение, будто амбициозная Зиверт, способная лично подготовить 120 костюмов для массового шоу, чувствует больше уюта на громадных стадионах, нежели в маленькой кухне. Обложка альбома, на которой Зиверт представлена при полном параде, также добавляет сомнений в аутентичности релиза.

Однако смена полнозвучных синти-поп-аранжировок на минималистичную акустику положительно сказалась на инструментале. Cтильный хит Beverly Hills превратился в размеренный джаз, а «Гудбай» и Forever Young — в проникновенные и честные баллады.

Попытку Зиверт переформатировать себя под акустический звук едва ли можно назвать очень удачной. Скорее всего, у артистки попросту не было достаточно времени, чтобы найти себя в этом формате. Тем не менее нельзя не отметить её творческую смелость и готовность выходить, хотя и спотыкаясь, за грани собственного звучания.

