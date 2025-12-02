Тайная любовь Маликова, бурятский хип-хоп и поп от ЛСП: русские новинки недели

Дмитрий Маликов кружит секретную возлюбленную в зимнем вальсе, инди-артист Soltwine болеет хандрой, а Тося Чайкина и Найк Борзов призывают не бояться пасмурной погоды. Рэпер Bodiev, наоборот, пребывает в мрачном настроении, но не позволяет себе опустить руки и сдаться, а экс-рэпер Олег ЛСП мягко поёт о потере самого прекрасного. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках русскоязычной музыки за минувшую неделю.

© Соцсети Дмитрия Маликова

Синглы

Дмитрий Маликов — Тайна той зимы

Жанр: волшебный зимний поп.

Дмитрий Маликов официально открыл зимний сезон, выпустив сказочную песню «Тайна той зимы». Композиция звучит так, словно спокойно впишется одновременно и в новогодний «Голубой огонёк», и в плейлисты детских утренников. Маликов не только живописует снежные декорации, но и ностальгирует по тайной любви, оставшейся в «сказочном где-то». Лирика удивительно сочетает в себе ценность настоящего момента и готовность певца отпустить прошлое, сохранив его в сердце.

Тося Чайкина и Найк Борзов — Опять

© Страница Найка Борзова в VK

Жанр: холодный инди-рок.

Герои двух инди-поколений объединили усилия и выпустили печальный философский дуэт. Песню открывает томный вокал Чайкиной, Найк Борзов вступает во втором куплете. Холодный атмосферный звук навевает на слушателя меланхолию, а абстрактная лирика призывает ждать счастья, невзирая на пасмурную погоду.

Хотя Тося Чайкина указана как основной исполнитель, в композиции чувствуется влияние Найка Борзова. Мелодия припева напоминает его «Последнюю песню», а идея поиска света во тьме созвучна основным мотивам его творчества. Впрочем, учитывая важность фигуры Борзова на отечественной инди-сцене, легко понять желание Тоси Чайкиной оказать кумиру такой тонкий знак внимания.

Soltwine — Выздороветь

© Страница Андрея Волобуева в VK

Жанр: грустное осеннее инди.

Московский инди-музыкант Андрей Волобуев, он же Soltwine, представил песню «Выздороветь». Это проникновенная гитарная баллада, в которой артист сталкивается сразу с двумя болезнями: разбитым сердцем и простудой. Наблюдая за осенними листьями, покрывающими бордюры, музыкант обращается к бывшей возлюбленной с просьбой избавить его от температуры, больного горла и бесконечного «я скучаю».

Волобуев борется с внутренними противоречиями, а эмоциональное напряжение набирает обороты и разрешается в громком «Я сдаюсь» в аутро. Чтобы донести всю суть своих страданий, артисту даже не приходится кричать: его меланхоличный вокал отлично справляется с красочной иллюстрацией сердечных мук.

Боронина — Не феникс

© Страница Борониной в VK

Жанр: самоуверенный танцевальный поп.

Поп-певица Ольга Боронина, прежде представлявшая лейбл Black Star, выпустила второй сингл по контракту с Первым музыкальным издательством. В новой композиции артистка решила обыграть фэнтезийный образ феникса — сказочной птицы, которая регулярно перерождается и поэтому никогда не умирает. Боронина же отказывается от этой банальной метафоры и заявляет, что она вообще не феникс, потому что не сгорает. Смелое заявление сопровождает безупречный танцевальный поп, в котором чувствуется влияние Zivert и главного феникса российской эстрады ANNA ASTI.

Bato — 600hp

© Страница Bato в VK

Жанр: дерзкий нойз-рэп.

Не менее самоуверенный гимн, но для мужчин, представил рэпер Джабраил Медалов, он же Bato. В мрачном треке 600hp артист перечисляет свои творческие достижения и призывает недоброжелателей относиться к нему серьёзно, ведь он «создал себя с нуля» и теперь сверкает стразами как новогодняя ёлка. Фоном для его рассуждений служит кислотный гиперпоп с шумами и едкой шероховатостью. Намеренно резкое звучание, похоже, призвано придать лирической фигуре Bato ещё больше грозности, и ему это удаётся.

Альбомы

ЛСП — Судный день

© Соцсети ЛСП

Жанр: осмысленный синти-поп.

Белорусский артист Олег Савченко, он же Олег ЛСП, презентовал свой восьмой альбом, разделивший его поклонников на два лагеря. Пока одни ругают артиста за отказ от хип-хоп-корней, другие, наоборот, хвалят его за стремление выйти за границы тесного жанра. В этом ЛСП помогает целая команда звёздных продюсеров, среди которых DenDerty, Андрей Катиков и другие.

Иными словами, даже обращаясь к поп-музыке, Савченко успешно добивается качественного звучания и занимательной лирики, в которой даже угадывается концепция. Её артист ёмко формулирует в открывающем треке: альбом рассказывает о «Герое, который Лишился Самого Прекрасного».

Bodiev — Total Black

© Страница Дагба Бодиева в VK

Жанр: мрачный хип-хоп.

Для кого: для суровых пацанов, привыкших бороться, несмотря ни на что.

Бурятский хип-хоп-артист Дагба Бодиев, чей творческий псевдоним совпадает с его фамилией, выпустил третий студийный альбом. Цветовая гамма «Абсолютный чёрный» описывает не только визуальную концепцию релиза, но и его тематику. На протяжении 12 треков артист сурово рассуждает о том, как важно бороться, несмотря ни на что. Бодиев не забывает и о национальной гордости: одна песня называется бурятским словом «Урагшаа», которое переводится как пожелание сил, удачи и терпения. Вокальная манера рэпера меняется от хриплого шёпота до меланхоличной читки в стиле HammAli x Navai.

Похоже, артист искренне не верит, что в его жизни появятся яркие краски, но не позволяет мрачным перспективам сбить себя с чётко намеченного пути. Лонгплей наверняка утешит утомившихся борцов с обстоятельствами при условии, что им нравится рэп.

Жасмин посвятила Дагестану второй этнический альбом «Девчонка из Дербента»