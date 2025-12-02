Glukoza грозится всех поймать и сжигает мосты в новом мини-альбоме Echoes

Поп-артистка Glukoza, некогда бывшая поп-любимицей детей, а теперь возмущающая их родителей, представила новый мини-альбом. В Echoes вошли четыре свежие композиции, спродюсированные Андреем Поляковым и Никитой Забелиным.

© Страница Glukoza в VK

Это уже второй релиз артистки после радикальной смены имиджа, произошедшей в конце 2024 года. По словам Glukoza, на новый творческий этап её вдохновил проект музыкального продюсера Славы Марлоу, подтолкнувшего артистку на стезю гиперпопа. Это особый жанр экспериментальной электроники, в котором поп-элементы подвергаются чрезмерной обработке, а сами артисты предстают в футуристичных образах.

Хотя гиперпоп-дебют Глюкозы состоялся в апреле 2025-го, певица всё ещё чувствует себя исследователем, покоряющим неизведанные степи. Это можно услышать, например, в строчке «Изобретаю себя снова и сжигаю мосты» в песне otpuskaet. В той же композиции артистка отмечает, что нашла своё звучание там, где иного слушателя может «порвать на куски». Эта тонкая, но ёмкая метафора отлично демонстрирует, что артистка думает о противниках своего нового имиджа.

Хотя вокал Глюкозы всё время подвергается обработке, из-за которого она звучит почти как кукольный андроид, уловить её певческие старания всё же возможно. В Elastic голос певицы кажется воздушным, в Echoes, наоборот, отрывистым. В этом разнообразии её звучание значительно ярче и богаче, чем во времена сотрудничества с Максимом Фадеевым, так что сомнений в удачности перемен не остаётся.

Красочную музыкальную картину дополняет электронный звук, сотканный из множества элементов. Мелодические партии то ускоряются, то замедляются, то взрываются, никогда не приводя к предсказуемому результату. Хотя релиз выглядит и звучит весьма провокационно, сама Глюкоза кажется искренне уверенной в избранном пути.

