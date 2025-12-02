Лев Лещенко получил платиновый диск за рекорд песни «День Победы»
Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил платиновый диск за песню «День Победы», которая набрала более 50 миллионов прослушиваний на стримингах. Диск был вручён издательством Creativemedia на концерте «День Победы. К юбилею великой песни» 1 декабря.
«Это удивительный момент долголетия, потому что песни в принципе живут гораздо дольше, чем люди, но эта песня стала настоящей историей, передачей памяти, энергии, удивительной доброты и душевной щедрости человека русского, советского, который победил в этой кровопролитной войне. Мы сегодня с благодарностью вспоминаем этих людей, это главная мысль», — заявил Лещенко. Его слова передаёт ТАСС.
В концерте участвовали Николай Басков, Татьяна Куртукова, Shaman, Алсу, Пелагея, Зара, Ильдар Абразаков, Artik&Asti и другие звёзды. В программу вошло более 25 номеров, среди которых были новые аранжировки популярных военных песен, документальные хроники и театрализованные сценки.
Лев Лещенко впервые исполнил «День Победы» в 1975 году. Она была написана композитором Давидом Тухмановым на стихи Владимира Харитонова.
