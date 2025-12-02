Ваня Дмитриенко переживает расставание в мини-альбоме «эмоции-последствия»

Поп-певец Ваня Дмитриенко, ставший одной из главных звёзд отечественной сцены 2025-го, представил мини-альбом «эмоции-последствия». В него вошли три новые песни, в которых артист начал экспериментировать с мрачноватой электроникой и рэпом. Своё желание податься в новые жанры Дмитриенко объяснил творческими поисками и желанием выплеснуть агрессию.

© Страница Вани Дмитриенко в VK

Все три песни с релиза посвящены негативным эмоциям. В композициях «Ладони» и «Ангел» девушка, к которой обращается Дмитриенко, предстаёт неким пугающим наваждением. Завершающий трек «Без обид» и вовсе рассказывает о расставании с возлюбленной. Подобный образ любопытно контрастирует с поп-рок-хитами «Шёлк» и «Настоящая», в которых Дмитриенко, наоборот, поражается существованию любимой женщины в реальности.

Для музыканта это не только первый исключительно электронный релиз, но и дебютный опыт сотрудничества с рэп-артистом Saluki. Комментируя их совместную работу в соцсетях, Дмитриенко подчеркнул, что добивался её на протяжении трёх лет. Артист также похвалил хип-хоп-дуэт A$thma Boys, записавший партию для песни «Ангел». Дмитриенко предположил, что в ближайшее время коллектив всерьёз заявит о себе на большой сцене.

«Эмоции-последствия» можно назвать удачным творческим экспериментом, в котором Дмитриенко представляет поклонникам новую грань таланта. Оказывается, он неплохо звучит и в жанре электроники. Премьера подобного релиза под конец и без того успешного года показывает, что Дмитриенко не готов почивать на лаврах и продолжает искать себя, даже имея на руках готовую формулу успеха.

Тайная любовь Маликова, бурятский хип-хоп и поп от ЛСП: русские новинки недели