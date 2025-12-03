Это запретили в Китае: почему чавканье и хлюпанье нравятся невротикам

Перелистывание страниц, шёпот и чавканье у некоторых людей вызывают необычное ощущение мурашек по коже, получившее название АСМР. «Рамблер» с помощью экспертов разбирается, как устроено это явление, и рассказывает, какую пользу и вред несёт АСМР-контент и почему его чаще всего слушают тревожные люди, склонные к невротизму.

© AnnaStills/iStock.com

Что такое АСМР

АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) — это приятное покалывающее ощущение, которое люди испытывают в ответ на определённые мягкие звуки, например шёпот или шуршание. Оно может сопровождаться эйфорией и расслаблением, а также появлением на коже мурашек.

Интересоваться этим явлением начали не так давно. Первые обсуждения начались в 2007 году. В 2010-м у этого эффекта появился официальный термин АСМР, который ввела Дженнифер Аллен. К науке эта девушка не имеет никакого отношения. Однажды она смотрела ролики о космосе и неожиданно испытала приятное покалывание в затылке. Позже Аллен нашла пост «Странные, но приятные ощущения». Прочитав комментарии, она поняла, что множество людей сталкивались с похожим явлением. Девушка решила, что это чувство заслуживает более глубокого анализа, и создала группу в одной из социальных сетей под названием Autonomous Sensory Meridian Response Group.

Сейчас же так называют не только специфическое покалывающее ощущение, но и формат видео- и аудиоконтента. В подобных АСМР-роликах блогеры переливают воду из стакана в стакан, проводят кисточкой по микрофону, стучат ногтями по различным баночкам, шепчут или даже чавкают и хлюпают.

За прошедшее десятилетие АСМР стремительно набрал популярность. В 2022 году веб-сайт ASMR University подсчитал, что на платформе YouTube насчитывается не менее 500 тысяч каналов, занимающихся выпуском АСМР-контента.

© Freepik

Как работает АСМР

Хотя ощущение необычного покалывания в голове может показаться выдумкой, эксперименты доказывают, что этот эффект действительно существует. Учёные из Шеффилдского университета в 2018 году провели сразу же два исследования. Сначала они опросили чуть более тысячи человек и выяснили, что одни способны испытывать АСМР, а другие остаются равнодушными к различным постукиваниям и причмокиваниям. Те, кому это чувство было не чуждо, отметили, что после просмотра АСМР-контента они чувствовали себя спокойнее и менее тревожно.

Чтобы не опираться лишь на личные ощущения волонтёров, учёные во время второго исследования изучили физиологическую реакцию людей на АСМР. В этот раз участвовали 110 человек. Было зафиксировано, что у испытуемых, признающих АСМР, снижался пульс, что говорило об их расслаблении. У этих же участников наблюдалось повышение электрокожной активности. То есть они одновременно успокаивались и возбуждались. У тех, кто не мог почувствовать АСМР, показатели никак не менялись.

Психоаналитик, основатель международной HealthTech-платформы онлайн-психотерапии proEgo Дана Янсон рассказала «Рамблеру», как АСМР влияет на человека с точки зрения нейробиологии. По словам эксперта, при прослушивании подобного контента высвобождаются такие нейромедиаторы, как дофамин, окситоцин, эндорфин, а также серотонин. Именно эта «коктейльная смесь» объясняет ощущение расслабления, благополучия и даже лёгкой эйфории.

С психоаналитической точки зрения, как считает Дана Янсон, эффект от ASMR глубоко связан с ранним младенческим опытом.

© Freepik

Нежные звуки, например шёпот матери, мягкие прикосновения, медленные и ритмичные действия, такие как укачивание и глажение, — всё это формирует базовое чувство безопасности, комфорта и привязанности. Дана Янсон психоаналитический психотерапевт, кандидат психологических наук

Врач-невролог клиники «Медси» Мария Беляева в разговоре с «Рамблером» отметила, что учёные, изучающие поведение животных и людей, сравнивают АСМР с грумингом у приматов, то есть с процессом, когда обезьяны чистят друг другу шерсть.

Это социальный ритуал, который происходит только в полной безопасности и покое, укрепляя связи в группах. Аналогично АСМР активирует центры мозга, связанные с наградой и удовлетворением. Мария Беляева невролог

Почему не все могут почувствовать АСМР

Испытать приятное покалывание в мозгу, как показывают исследования, могут не все. Кого-то АСМР и вовсе раздражает. Учёные из Шеффилдского университета предполагают, что это может быть связано с несколькими факторами: отсутствием у человека чувствительности к специфическим триггерам, личной предрасположенностью и неподходящей обстановкой.

В университете Нортумбрия в 2022 году провели эксперимент, в котором участвовали 64 человека. Они узнали, что удовольствие от АСМР-контента в основном получают люди, склонные к невротизму и тревоге. После просмотра специальных видео они расслаблялись и начинали чувствовать себя спокойнее.

Дана Янсон рассказала «Рамблеру», каким людям обычно нравится АСМР:

— С высокой сенсорной чувствительностью, остро реагирующим на внешние раздражители.

— Склонным к эмпатии.

— С высоким уровнем тревожности или стресса.

— С дефицитом нежности и прикосновений.

— С тревожным или дезорганизованным типом привязанности.

Эксперт также сообщила, каких людей АСМР, наоборот, скорее всего, будет отталкивать:

— С мизофонией, или же ненавистью к звукам.

— С травматическим опытом, если аналогичные звуки или ощущения в прошлом были связаны с чем-то неприятным.

— С высоким порогом сенсорной стимуляции, кому для ощущения удовольствия или расслабления требуются более интенсивные стимулы.

— Тем, кто воспринимает AСМР как нечто неискреннее.

Мария Беляева рассказала, что каждый относится к звукам по-разному: «Если вы видели и слышали дождь раньше, мозг быстро свяжет звук с визуальным образом. У каждого этот опыт уникален, поэтому и восприятие индивидуально». Беляева также добавила, что у некоторых людей больше нейронных связей между слуховыми и эмоциональными зонами мозга. По этим причинам ощущения от АСМР-контента у каждого человека будут свои.

© kjpargeter/Freepik

У тех, кто не чувствует АСМР, мозг обрабатывает эти звуки как обычный шум, без связи с зонами удовольствия. Это подтверждается фМРТ и ЭЭГ. Если вы не фанат АСМР, не переживайте — ваш мозг наслаждается другими вещами, такими как музыка или звуки природы. Мария Беляева невролог

Какой вред АСМР может принести человеку

По мнению Даны Янсон, хотя АСМР можно считать безопасным, у этого типа контента всё равно существуют потенциальные риски и «теневые стороны». Они раскрываются при чрезмерном прослушивании.

С помощью АСМР, как считает эксперт, некоторые пытаются уйти от реальных проблем, конфликтов или дискомфортных эмоций, заглушая их временными приятными ощущениями. Это можно сравнить с зависимостью от гаджетов или еды. АСМР также иногда воспринимается как основной источник близости, заменяющий человеческие взаимоотношения.

У некоторых АСМР вызывает сенсорную перегрузку, которая может дойти до состояния, схожего с мизофонией. Если человек часто потребляет контент, имитирующий заботу о нём, это может усложнить процесс его сепарации от родителей и развития автономии. Помимо всего прочего, некоторые АСМР-триггеры могут активировать травматические воспоминания или вызвать нежелательную эмоциональную реакцию.

Дана Янсон также поделилась примером из практики proEgo.

К нам обратилась клиентка, 28 лет, с жалобами на чувство одиночества, сложности в построении близких отношений и навязчивое прослушивание АСМР-видео по 3–4 часа в день. Она отмечала, что только АСМР давал ей ощущение «быть любимой» и «кому-то нужной». В ходе психоаналитической терапии выяснилось, что в детстве её мать была эмоционально отстранённой и не давала достаточного количества нежности и внимания. Бессознательно АСМР стал для клиентки заменой недополученной материнской любви, создавая иллюзию заботы и близости. Это помогало ей заглушить тревогу одиночества, но одновременно мешало построить реальные отношения. Осознав этот механизм, клиентка смогла начать прорабатывать свою небезопасную привязанность и постепенно переносить потребность в близости из виртуального мира в реальный. Дана Янсон психоаналитический психотерапевт, кандидат психологических наук

© Freepik

Если вы обнаружите, что АСМР становится для вас основным способом борьбы с тревогой, одиночеством или стрессом, то, возможно, вам стоит обратиться к профессиональному психологу. Особенно если это мешает вам жить полноценной жизнью.

Понимание того, почему именно вас так сильно тянет к этим «шепчущим голосам», может стать ключом к исцелению более глубоких ран и обретению подлинной внутренней опоры. Дана Янсон психоаналитический психотерапевт, кандидат психологических наук

Некоторые видят в АСМР также сексуальный подтекст, хотя, согласно исследованию 2015 года, лишь 5% испытывают сексуальное возбуждение при просмотре подобного контента. Власти Китая особенно насторожились по этому поводу, из-за чего и запретили АСМР в 2018-м, приравняв его к порнографии. Местным стриминговым платформам пришлось удалить все материалы, связанные с АСМР.

Можно ли использовать АСМР как терапию

В беседе с «Рамблером» эксперты Мария Беляева и Дана Янсон отметили, что АСМР может быть вспомогательным средством при борьбе с бессонницей и тревогой. В то же время этот способ не стоит воспринимать как полноценную терапию, так как он не устраняет причину проблемы.

ASMR, как и многие другие методы релаксации, работает с симптомами. Он не способен решить глубинные психоаналитические конфликты, травмы или паттерны привязанности, которые лежат в основе хронической тревоги, депрессии или других психологических проблем. Дана Янсон психоаналитический психотерапевт, кандидат психологических наук

***

АСМР — ощущение, которое может помочь человеку расслабиться и справиться с тревогой. Во время его прослушивании замедляется пульс, повышается электрокожная активность, а также высвобождаются нейромедиаторы, отвечающие за состояние удовольствия и эйфории. При этом чрезмерное потреблении АСМР-контента может заменить человеку реальные взаимоотношения и даже вызвать сенсорную перегрузку.

По мнению эксперта Даны Янсон, стоит обратить внимание, что в АСМР вам нравится или, наоборот, вызывает отвращение. Это может многое рассказать о вашем раннем опыте, дефицитах и бессознательных конфликтах.