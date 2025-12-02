Джиган, Artik & Asti и Niletto получили первый в России «Бриллиантовый диск»

Джиган, Artik & Asti и Niletto получили за трек «Худи» новую музыкальную награду «Бриллиантовый диск». Он был вручен дистрибьютором Pulse совместно с лейблом Rocket Records в соответствии с обновлёнными правилами сертификации, опубликованными Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ). Артисты могут претендовать на «Бриллиантовый диск», когда их сингл достигает эквивалента одного миллиона продаж с учётом прослушиваний на стримингах.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По новым правилам за 50 тысяч продаж сингл сертифицируется как «Золотой диск», за 100 тысяч — как «Платиновый», а за один миллион — как «Бриллиантовый». 100 стримов на премиум-сервисах (например, Звук с подпиской) равняются одной продаже. Если же это фримиум-сервис с бесплатными прослушиваниями и встроенной рекламой, то одной продаже будут соответствовать 500 стримов. Об этом сообщает «Интермедиа».

Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: текст песни, история, интересные факты