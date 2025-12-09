Как песни про секс сделали Ваню Дмитриенко кумиром женщин за 40

В 2025 году молодой поп-певец Ваня Дмитриенко мелькает повсюду: в музыкальных чартах, трендах TikTok и светской хронике. Ещё несколько лет назад артист был известен в большей степени подросткам, но теперь привлекает и более взрослую аудиторию. «Рамблер» рассказывает, что помогло Дмитриенко внезапно стать большой звездой.

Ваня Дмитриенко до смены имиджа

© Соцсети Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко прославился в 2020 году вскоре после того, как выложил в свой TikTok-аккаунт отрывок песни «Венера-Юпитер». Ролик завирусился, так что к концу года молодой артист представил полную версию композиции. Соавтором выступил Артём Шаповалов, также работавший с Лолитой, Сергеем Лазаревым и другими артистами. Романтичный блондин, едва отметивший 16-й день рождения, быстро стал любимцем школьниц от семи лет и старше.

Невзирая на юный вид, Дмитриенко завоевал уважение и поддержку «взрослого» шоу-бизнеса. Например, среди его покровителей оказался Григорий Лепс. Он записал с молодым певцом трек «Бейби», а также заказал у Дмитриенко пять песен для альбома «Завтра». В 2023-м юный исполнитель принял участие в трибьют-альбомах группам «t.a.t.u» и «Ночные снайперы», а также певцу Диме Билану. В 2023-м Дмитриенко попал в рейтинг Forbes «30 перспективных россиян до 30».

Ваня Дмитриенко после смены имиджа

© Zion Music

Первые намёки на смену имиджа Вани Дмитриенко наметились в конце 2024 года, когда артист представил на суд публики песню «Вишнёвый». На обложке сингла сам артист сидит в кресле, развалившись, одетый в плотную белую футболку и чёрные брюки. Также на обложке присутствует некая женщина: правда, зрителю видны лишь её икры.

Дмитриенко прекратил осветлять волосы и остановился на тёмном оттенке, мгновенно избавившись от детской романтичности и придав своему образу мужественной брутальности. Впоследствии артист признался, что изменить цвет волос и начать зачёсывать их назад ему предложил дизайнер Гоша Рубчинский, работавший с брендом Канье Уэста Yeezy.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Отвечая на вопросы о смене имиджа, Дмитриенко заявлял о желании перемен и зрелости. Новшества коснулись не только его внешнего вида, но и музыки, в которой начало преобладать рок-звучание. Тематика новых композиций Дмитриенко сместилась с подростковой наивности на взрослую страсть. Намёки на новообретённую зрелость певца можно заметить даже в его клипах. В ролике на песню «Настоящая» Дмитриенко привязывают к стулу и избивают, а он, кажется, даже получает от этого удовольствие.

Возросшее количество упоминаний спальни и горячих губ, просьб «приручить» и эмоциональных качелей от любви до ненависти — всё это делает творчество Дмитриенко значительно более серьёзным и граничащим с цензом 18+. Невзирая на смену тематики, артист остаётся востребованным хитмейкером: все его песни нового периода попадали в чарты и вызывали восторг публики.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Поклонники Дмитриенко встретили его созревание аплодисментами, но смена имиджа помогла ему привлечь и новую аудиторию. Например, в TikTok стало появляться множество видео от женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Героини роликов восхваляют новый имидж артиста, приправляя его комментариями вроде «Мне говорили, что к 40 годам я точно захочу детей, но не уточнили каких».

Далеко не каждому артисту удаётся так удачно перейти из категории «музыки для подростков» в первый эшелон российской эстрады. Пример Вани Дмитриенко доказывает, что, если относиться к переменам как к естественному росту и развитию, можно добиться феноменального успеха не только среди сверстников, но и среди людей постарше.

Танцевал на столе у Павлиашвили, писал для Лепса: путь Вани Дмитриенко