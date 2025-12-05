Mary Gu среди полицейских, Кока среди алкашей: что звёзды писали в соцсети

Дима Билан решил «отменить ретроградный Меркурий», а Zivert и ANNA ASTI встретились с культовой американской артисткой. «Рамблер» изучил соцсети отечественных артистов за ноябрь и рассказывает, что интересного произошло в их жизни за этот месяц.

Mary Gu

Дима Билан взлетел, чтобы «отменить ретроградный Меркурий»

С 9 по 29 ноября Земля пребывала под воздействием так называемого ретроградного Меркурия. Это особое расположение планет, которое якобы негативно сказывается на нашей жизни и портит всё, что возможно. С научной точки зрения влияние Меркурия на человечество не доказано, но это не мешает явлению быть своего рода интернет-легендой.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Байкам о ретроградном Меркурии поддался также и Дима Билан. Но вместо того, чтобы сокрушаться, что всё идёт не по плану, артист решил сам «отправиться в космос» и «отменить ретроградный Меркурий». Артист пошутил, что в пагубное влияние далёкой планеты верят только «мальчики», «мужчины» же предпочитают разбираться с проблемой самостоятельно. Билан сопроводил публикацию роликом, на котором, скорее всего, проходит репетиция его концерта: именно для неё певец взмыл в воздух.

Дмитрий Маликов напугал подписчиков внешним видом

55-летний Дмитрий Маликов, достойно покоряющий соцсети, вновь замахнулся на титул короля иронии. 9 ноября артист опубликовал в Telegram-канале ролик, в котором Прохор Шаляпин назвал «самых красивых парней России». В тройку вошли он сам, Егор Крид и Дмитрий Маликов. Далеко не все оценили выборку Шаляпина. Хотя подписчики Маликова не стали подвергать его обаяние сомнению, на место двух других красавчиков нашлись другие кандидатуры: актёр Милош Бикович, певцы Стас Пьеха, Владимир Пресняков, Дима Билан, Сергей Лазарев и даже шоумен Александр Ревва.

© Telegram-канал Дмитрия Маликова

Сам Маликов в дискуссии не участвовал, но спустя 12 часов и 300 комментов опубликовал пост с подписью «Тяжеловато стало от ваших обсуждений». Артист сопроводил публикацию подмигивающим смайликом и собственным снимком с седой бородой. Некоторые поклонники испугались, а другие мгновенно сравнили кумира со стариком Хоттабычем, большим Лебовски, котом Леопольдом и «ди Каприо в роли Ленина». Что именно хотел сказать артист, публикуя этот снимок, неизвестно.

Mary Gu попала в ДТП и поцарапала электробус

Главным событием ноября для инди-поп-артистки Марии Гусаровой, известной как Mary Gu, стал выход книги стихов «Машкины рифмы». Певица даже провела писательскую встречу в Москве: поклонники артистки смогли задать ей животрепещущие вопросы и получить от кумира автограф. Впрочем, в ноябре Гусарова не только делилась с подписчиками своими триумфами, но и открыто иронизировала над неудачами.

© Telegram-канал Mary Gu

12 ноября в её Telegram-канале появилось видеосообщение, в котором артистка рассказала о ДТП. Гусарова не стала вдаваться в подробности, но в шутку ужаснулась поведению своего супруга, снимавшего TikTok-ролик на фоне полицейской машины. Впрочем, все участники видео смеялись над происходящим, так что вряд ли нас ждут новости о скором разводе. Впоследствии артистка призналась, что «просто поцарапала электробус», на что её подписчики принялись сокрушаться о судьбе Porsche, который водит Mary Gu.

Клава Кока попала в маргинальный подъезд

В случайное рандеву со стражами правопорядка также ввязалась поп-певица Клава Кока. Вместе с блогером Дмитрием Масленниковым артистка снимала комедийный TikTok из серии «Лариса и Кислый», рассказывающий о любви модной красотки и гопника. Местом съёмки послужил настоящий жилой подъезд, в котором ещё до первого кадра произошло несколько странных событий. Сначала подъехала скорая, через ещё пять минут — полиция. Заметив блогеров, сотрудники правопорядка отметили, что те выбрали для съёмок не самый удачный подъезд, так как он кишит преступными элементами.

© Страница Клавы Коки в VK

Позже к подъезду подошёл алкаш с очень пенным пивом и обливался им у дверей, где стоял мой охранник. В итоге из подъезда выходили все вместе: полиция, которая вела двух мужиков, мы с Димой и алкаш с пивом. Так и разошлись по машинам. Не просто сняли видео, а прожили этот момент!

Юлия Зиверт и ANNA ASTI вошли в «новый состав The Pussycat Dolls»

В 2025 году любое пересечение зарубежного шоу-бизнеса с российским воспринимается как знаковое и редкое событие. Так случилось и 24 ноября, когда поп-певица Юлия Зиверт поделилась в соцсетях совместной фотографией с ANNA ASTI и зарубежной артисткой Николь Шерзингер. Последняя известна как бывшая солистка The Pussycat Dolls: женской поп-группы, существовавшей с 2003 по 2021 год.

© Страница Zivert в VK

После распада коллектива Шерзингер начала сольную карьеру, а в ноябре выступила с концертом на Кипре. Фото было сделано как раз за его кулисами. Зиверт в шутку подписала снимок «Если что, вот вам новый состав Pussycat Dolls». Планировали ли певицы работать вместе или это была первая и последняя личная встреча, пока неизвестно.

Юрий Лоза высказался о сильных сторонах искусственного интеллекта

Советский и российский автор-исполнитель Юрий Лоза, имеющий точку зрения по любому вопросу, в течение нескольких дней рассуждал о сущности искусственного интеллекта. Поводом для рассуждений послужил «большой сюжет по телевидению». Лоза рассказал подписчикам, что уже сейчас искусственный интеллект способен создавать музыку, изображения и вести подсчёты лучше, чем человек. Артист признался, что его особенно впечатлили «версии известных шлягеров, написанные в совершенно других стилях».

© Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Наши создатели песен загружают тексты, обозначают стиль, нажимают кнопку «создать» и получают готовый продукт. Потом заменяют компьютерный голос своим и выпускают в мир то, что получилось. Все эти песни слегка похожи, потому что ИИ не сочиняет, а оперирует теми «кирпичиками», которые в него заложили разработчики. Раньше главным считался композитор, который получал три пятых авторских, но сегодня наибольшую ценность приобрёл текст. Потому что за композитора, аранжировщика, музыкантов и певцов легко может сработать компьютер, а вот хороший текст написать он не в состоянии.

Увы, Лоза не приложил примеров песен, созданных нейросетью и пришедшихся ему по душе.

Главное в музыке за неделю: 67% артистов подсели на ИИ, Киркорова не брали в Гнесинку