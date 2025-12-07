Киркоров и Серябкина расходятся, Клава Кока в центре сплетен: новые песни

Рэпер Mayot очарован старым хитом Любови Успенской, Ольга Серябкина и Филипп Киркоров улетают рейсом Париж — Москва, а Клава Кока наслаждается всеобщим вниманием. О самых интересных отечественных новинках музыки читайте в подборке «Рамблера».

© Страница Ольги Серябкиной в VK

Синглы

Жанр: поп.

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина и поп-король Филипп Киркоров объединились ради записи баллады о расставании. Их совместная песня — диалог между двумя бывшими возлюбленными. Хотя чувства героев ещё не угасли, один из них улетает рейсом Париж — Москва. Второму остаётся лишь мучиться в поисках глаз своей половинки. Артисты решили не мудрить над музыкальной составляющей, поэтому подобрали простые биты и спокойную мелодию, напоминающие нежные поп-хиты нулевых.

© Страница Клавы Коки в VK

Жанр: поп.

Клава Кока выпустила трек, который идеально подходит для самолюбования и сборов на вечеринку. Главный акцент в песне сделан на клубных битах, которые дополняет автотюновый голос Коки. Лирика в сингле максимально проста. Героиня приходит на модную тусовку, где находится в центре сплетен и шума, и ей это определённо нравится. Понимая своё очарование, она без труда заводит знакомства и так же легко убегает от них прочь.

Минаева, Бьянка — «Ой, мороз, мороз»

© Страница Минаевой в VK

Жанр: поп.

Минаева, прославившаяся в 2024 году благодаря треку «Шоколадка», записала песню с королевой русского R&B Бьянкой. Как написала молодая артистка в соцсетях, она «не верит, что все эти фиты и коллаборации происходят». В качестве основы исполнительницы взяли народную песню «Ой, мороз, мороз». В самом начале Минаева и Бьянка под балалайку распевают на несколько голосов знакомую мелодию. Вскоре в трек вступают энергичные биты. При этом народные мотивы не уходят и остаются до самого конца. Для Бьянки такое смешение должно ощущаться как возвращение к истокам, ведь именно с этого она и начинала свою карьеру.

Ay Yola, Алсу — Ay, bylbylym

© Страница группы Ay Yola в VK

Жанр: этно.

Группа Ay Yola из Башкортостана всколыхнула любовь к этнической музыке у певицы Алсу, татарки по национальности. Они перепели известную народную песню «Ай, былбылым», в которой человек обращается к соловью на берегу реки Агидель. Как пояснили участники Ay Yola, композиция тесно связана с эпосом «Урал-батыр». В нём Агидель предстаёт как живой образ сына Урал-батыра. «И вот, стоя между двумя этими вечными символами — соловьём, понимающим язык сердца, и рекой, олицетворяющей течение жизни, человек изливает свою душу», — написала группа.

В этой песне внимание сосредоточено на хрупком женском вокале. Солистка Ay Yola Адель и Алсу выводят своими голосами искусные узоры, которые дополняет традиционная флейта курай.

© Страница Mayot в VK

Жанр: поп.

В новой версии легендарной композиции «Пропадаю я» встретились два поколения артистов: оригинальная исполнительница хита Любовь Успенская и хип-хоп-артист Mayot. Последний подстроился под эстетику городского романса и нежно исполнил несколько припевов. Лишь в конце его истинная натура вырвалась наружу, когда он начал читать рэп о девушке, которую отчаянно хочет найти.

Баста — «Мотылёк»

© Станица Басты в VK

Жанр: хип-хоп.

Василий Вакуленко, он же Баста, в новой песне использует красивую метафору. Рэпер сравнивает женщину с мотыльком, которую привлекает опасный огонь лирического героя. Мужчина понимает: чем ближе девушка приближается к нему, тем хуже для неё. В конце Баста оставляет некое подобие надежды на счастливое окончание романа: «Быстро сгорев в огне медленном, мотылёк станет фениксом». Для этого трека Баста выбрал гитарные мотивы и энергичные биты, напоминающие латину.

Бизае, Mirèle — Coffee, Cigarette, Detective

© Страница Бизае в VK

Жанр: альтернатива.

Рэпер с юга Сибири Бизае готовится к выходу альбома Solo Target Lover, релиз которого намечен на 12 декабря. Пока он представляет трек, в записи которого ему помогла инди-певица Mirèle. Абстрактную лирику в песне дополняет живой инструментал, наводящий мысли на нуарный детектив. Общее ощущение тревоги обостряется благодаря неспешному темпу и повторяющейся строчке от Mirèle: «Да что ты знаешь обо мне?»

ANIKV — «смысла нет»

© Страница ANIKV в VK

Жанр: инди-поп.

Певица ANIKV представила меланхоличный сингл с лёгкой французской ноткой. Лирическая героиня композиции понимает, что бессмысленно постоянно спасать отношения. Хотя девушка всё ещё испытывает чувства к своему бывшему возлюбленному, она пытается его отпустить. Всё это сопровождает мягкий вокал и атмосферный инструментал, в котором выделяется гитарная мелодия.

Альбомы

Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets — Make Pop Music Great Again

© Страница uniqe в VK

Жанр: поп, хип-хоп.

Белорусское трио, получившее популярность благодаря хиту «Гламур», продолжает эксплуатировать звучание нулевых. В этот раз к синтезаторным мелодиям и автотюновому вокалу они добавили агрессивные выпады в сторону других модных представителей индустрии вроде рэпера elyaplugg! и объединения Viperr. В их заключительной песне MPMGA Outro и вовсе можно услышать бит с трека «Баобаб» Ивана Золо.

В новом альбоме рэперы удачно сочетают R&B, клубную поп-музыку, EDM и хвастливый хип-хоп. В открывающей композиции Unique сразу же делает честное заявление: «Я делаю попсу, потому что в рэпе нет бабок».

