Долина «притворилась белой и пушистой» в клипе на фоне скандалов

Народная артистка РФ Лариса Долина снялась в музыкальном видео Клавы Коки на песню «Сплетни. Шум. Лук.», несмотря на разразившийся вокруг её квартиры скандал. В ролике также приняли участие Баста, Ксения Собчак, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Прохор Шаляпин, Джарахов, Иосиф Пригожин, Валерия, Мари Краймбрери, Полина Гагарина и многие другие звёзды.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Всего в музыкальном видео, по словам Клавы Коки, снялись 60 артистов. «Этот клип — олицетворение теплоты и дружбы в шоу-бизнесе, объединяющий самых ярких героев нашего времени разных поколений», — написала певица в соцсетях.

Каждому из участников ролика досталась своя строчка из песни «Сплетни. Шум. Лук.». Лариса Долина символично исполнила фразу «Я буду притворяться белой и пушистой».

Ранее Долина стала жертвой «отмены». Прошлым летом она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, но затем отсудила её обратно. Артистка заявила, что действовала по указаниям мошенников. При этом добросовестная покупательница жилья Полина Лурье осталась и без квартиры, и без уплаченных денег. Интернет-пользователей возмутила эта несправедливость.

