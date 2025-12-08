Главное в музыке за неделю: Долину «отменяют», а про Басту снимают фильм

Россияне «отменяют» Ларису Долину не только из-за дела с продажей квартиры, но и из-за шокирующих строчек в её ранних песнях. Басту утвердили на роль самого себя в грядущем байопике, а Джиган, Artik & Asti и Niletto установили новый рекорд. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Джиган, Artik & Asti и Niletto получили первый в России «Бриллиантовый диск»

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обновила правила сертификации. Теперь, чтобы сингл получил статус золотого, количество его продаж должно составлять 50 тысяч, платинового — 100 тысяч, бриллиантового — 1 миллион. При этом учитываются также прослушивания на официальных стриминговых сервисах. Например, 100 стримов с премиум-аккаунта равняются одной продаже. Если слушать без подписки с рекламой, то одной продаже будут соответствовать 500 стримов.

Первыми обладателями высшего «бриллиантового» статуса в России стали группа Artik & Asti, рэпер Джиган и певец Niletto. Этой награды они удостоились за свой совместный трек «Худи», выпущенный в октябре 2024 года.

Названа песня, ставшая символом 2025 года

Россияне считают, что фолк-трек «Матушка» Татьяны Куртуковой лучше всего отражает уходящий год, выяснили аналитики ON Медиа. За звание песни-символа 2025-го боролись также композиции «Кукушка» группы «Кино» и «Поезда» Жени Трофимова и «Комнаты культуры». Исследователи отметили, что мужчины для описания последних 12 месяцев часто выбирали оптимистичный трек «Всё будет хорошо» Мити Фомина.

«Изнасилуй»: строчка из песни Долиной шокировала слушателей

Блогер и художница Лилу Рами нашла в композиции Ларисы Долиной «Ревнуй» (1996) призыв к изнасилованию. Под критику попало начало трека, в котором народная артистка поёт: «Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови». Блогерша выступила против романтизации такого рода преступлений.

Эта история лишь накалила скандал, в который попала Лариса Долина. Прошлым летом она продала свою квартиру за 122 миллиона. Позже она заявила, что действовала по указке мошенников, и отсудила жильё обратно. При этом покупательница Полина Лурье осталась и без уплаченных денег, и без квартиры. Интернет-пользователям решение суда показалось несправедливым, поэтому подобную схему прозвали «эффектом Долиной».

В новом фильме Басту сыграет молодой известный актёр

В феврале начнутся съёмки биографической ленты «Баста. Начало игры» от режиссёра Стаса Иванова. Премьера картины запланирована на 2026 год. Главную роль в фильме исполнит сам Баста. Кто сыграет его в юности, создатели пока не раскрывают, но отмечают, что это будет «молодой известный актёр». К проекту также могут присоединиться Антон Кузнецов, Александр Яценко, Даниил Воробьёв и Ксения Трейстер.

Бывшая жена Паши Техника откроет лейбл в честь покойного рэпера

Ева Карицкая, бывшая жена Паши Техника, объявила об открытии собственного лейбла под названием Technique music. Через него она планирует выпускать старые треки покойного рэпера, а также его ранее неизданную музыку, в том числе электронный альбом. В своих соцсетях Карицкая заявила, что будет рада сотрудничеству и с другими артистами.

Релиз недели

Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets — Make Pop Music Great Again

Белорусское рэперское трио, украсившее 2024 год хитом «Гламур», выпустило новый альбом с громким названием Make Pop Music Great Again (в переводе на русский — «Сделаем поп-музыку снова великой»). При этом в первом же треке Unique признаётся в своих истинных мотивах обращения к этому жанру: «Я делаю попсу, потому что в рэпе нет бабок».

В альбом вошли 10 треков. Во всех них, как и в других хитах трио, чувствуется влияние нулевых. Рэперы не скупятся на использование синтезаторов, автотюна, клубных битов и хвастливой лирики.

Материал недели

Почему АСМР нравится невротикам и за что его запретили в Китае

«Рамблер» поговорил с экспертами и выяснил, почему чавканье, шуршание и перелистывание страниц у некоторых людей вызывает приятное ощущение мурашек на коже. Это чувство получило название АСМР. В статье вы узнаете, почему не все люди могут его испытывать, как устроено это явление и по какой неожиданной причине АСМР-контент запретили в Китае.

