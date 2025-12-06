Depeche Mode помнят о смерти, Блоха из RHCP джазует: зарубежные новинки

Хотя год подходит к концу, и СМИ уже публикуют рейтинги лучших альбомов за год, зарубежные артисты продолжают выпускать новую музыку. Инди- и поп-артисты представили целую россыпь новогодних хитов, басист Red Hot Chili Peppers решился начать сольную карьеру, а Depeche Mode опубликовали концертный опус, охватывающий почти полвека их творчества. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки, вышедших за первую неделю декабря.

© Mairo Cinquetti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Синглы

Flea — A Plea

© IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/www.globallookpress.com

Жанр: фри-джаз.

63-летний басист Red Hot Chili Peppers Майкл Балзари, он же Фли, или Блоха, представил первый сингл с грядущего сольного альбома. Композиция длится семь с половиной минут и записана почти в экспериментальной структуре: в ней нет типичной последовательности куплетов и припевов друг за другом, зато есть бас-гитара, контрабас, труба, саксофон, флейта и с десяток других музыкальных инструментов.

В первой половине они поочерёдно представляют свои соло, во второй сам Балзари по-философски размышляет о мире, любви и ненависти. Похоже, словно музыкант не читает заученный готовый текст, а выкрикивает мысли, приходящие к нему в моменте. Каждый инструмент при этом играет свою мелодию, дополняя общую атмосферу импровизированного хаоса. Это заставляет сравнить новый коллектив Фли с джазовым биг-бэндом, а также вызывает интерес к его грядущему лонгплею. Ни дата релиза, ни его название пока не анонсированы.

Dal Av & ten56 — Copium

© Dal Av

Жанр: взрывной металкор.

Французский ню-металкор-коллектив ten56 представил совместную композицию с гитаристом Логаном Янгом, выпускающим музыку под псевдонимом Dal Av. Трек длится чуть меньше двух минут, но даже за столь краткий промежуток умудряется создать яркую картину лёгкой тревоги, переходящей во взрывную панику. Аранжировку дополняют синтезаторы, идеально имитирующие звучание медицинских аппаратов, благодаря чему трек обрастает новыми смыслами и подтекстом. Музыканты здорово чередуют минималистичный хип-хоп и метал-агрессию, а сама композиция кончается достаточно быстро, чтобы не успеть свести слушателя с ума.

Jesse Jo Stark & Lil Yachty — Who Knew

© Deadly Doll

Жанр: тёмный арт-рок.

Не менее интересную комбинацию стилей представили инди-артистка Джесси Джо Старк и рэпер Лил Яхти. Who Knew длится четыре минуты и начинается с читки Яхти, повествующего о подступающем к нему чувстве утешающей свободы. Аранжировка здесь напоминает саундтрек к винтажному фильму ужасов — такого эффекта дуэт добился благодаря использованию клавесина. Вместе со Старк в песню вступают гитары, барабаны, скрипки и другие инструменты, создающие нуарную звуковую палитру.

К финалу композиция и вовсе уходит в атмосферный шугейз и гитарное соло из учебников хеви-метала. Аутро символизирует полное духовное освобождение, органично завершая композицию и привлекательную историю о путешествии к «лучшему Я».

Ov Sulfur — Vast Eternal

© Соцсети Ov Sulfur

Жанр: мелодичный дэткор.

Молодая дэткор-группа Ov Sulfur из США представила четвёртый сингл в поддержку альбома Endless, выход которого намечен на 16 января 2026 года. Vast Eternal — это шестиминутный драматичный эпос с привкусом неизбежного апокалипсиса. Композиция выстроена вокруг мрачного органа, гитарной мелодии, шустрых барабанов и грубого вокала. В середине хронометража аранжировка проваливается в совсем мрачную бездну с длинными нотами и торжеством экстремальных воплей, напоминающих то пирующих коршунов, то визги отчаявшихся свиней. В финале композиции вступает жуткий хор, придающий композиции декорации античной трагедии.

Альбомы

Depeche Mode — Memento Mori: Mexico City

© Соцсети Depeche Mode

Жанр: живая рок-музыка с привкусом трагедии.

Для кого: для тех, кто предпочитает честный звук без студийной полировки.

Английская рок-группа Depeche Mode представила концертный альбом, записанный в столице Мексики на протяжении трёх концертов в сентябре 2023 года. Релиз сопровождает концертный фильм, снятый там же. Само турне было посвящено лонгплею Memento Mori, вышедшему в марте 2023-го. В сет-лист концертов вошли не только песни с нового альбома, но и старинные хиты — к примеру, синглы Home (1997), I Feel You (1993) и визитная карточка группы Personal Jesus (1990).

Хотя Depeche Mode не делали официальных заявлений, поклонники подозревают, что гастроли и альбом станут для них прощальными. Предположение связано со смертью клавишника Энди Флетчера, игравшего в Depeche Mode с 1980-го до своей гибели в мае 2022-го. Это придаёт релизу большей атмосферности и неизбежно навевает атмосферу светлой скорби.

Саундтрек к фильму «Боже. Какое. Веселье»

© Amazon MGM Studios

Кадр из фильма «Боже. Какое. Веселье»

Жанр: праздничное инди, альтернатива.

Для кого: для тех, кто ищет свежие рождественские хиты.

На этой неделе состоялась премьера саундтрека к рождественской комедии «Боже. Какое. Веселье» с участием Мишель Пфайффер, Хлои Морец, Фелисити Джонс и других актёров. Участие в записи приняли в основном инди-артисты. Певица St. Vincent представила свою версию новогодней песни Have Yourself A Merry Little Christmas, группа Fleet Foxes переосмыслила композицию Angel In The Snow Эллиота Смита, а певица Weyes Blood исполнила хит Snowqueen Of Texas, изначально входившую в репертуар коллектива The Mamas & Papas. Поп-артистка Лорели Родригес, она же Empress Of, даже записала для фильма дискотечный ремикс «Танца феи драже» из балета «Щелкунчик». Наиболее известной участницей альбома можно назвать фронтвумен No Doubt Гвен Стефани: она даже записала для пластинки оригинальную песню Hot Cocoa.

По словам режиссёра картины Майкла Шоуолтера, он надеялся сделать саундтрек знаковым и именно поэтому подобрал песни, которые считаются рождественской классикой. Выбор сложно назвать банальным, ведь в альбом не вошли вездесущие Last Christmas дуэта Wham и All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри. Настроение композиций тоже отличается друг от друга: есть как танцевальные хиты, так и задумчивые баллады. Концептуально интересный саундтрек вряд ли спасёт фильм, если у того окажется неадекватный сюжет, но в обратном случае наверняка станет интересным довеском к хорошей истории.

Meet Me @ The Altar — Worried Sick

© Соцсети Meet Me @ The Altar

Жанр: агрессивный поп-панк.

Для кого: для обозлённых женщин, мечтающих о божественной справедливости и мести обидчикам.

Молодой поп-панк-коллектив Meet Me @ The Altar выпустил первый крупный релиз после обретения независимого статуса и ухода гитаристки Теи Кэмпбелл. Большими новостями группа поделилась в апреле. Теперь в коллектив входит всего две участницы — вокалистка и барабанщица.

Worried Sick — это небольшой мини-альбом, но он прекрасно демонстрирует, по какому пути артистки пойдут дальше. На протяжении шести треков солистка Эдит Виктория кричит на незримого предателя, надеясь, что его постигнет карма. Что именно совершил обидчик, непонятно, так что треки могут слушаться как обращение к кому угодно. В плане звучания коллектив делает ставку на яркую гитарную агрессию и энергетику, способную заполнить стадионы. Продюсерское кресло занял Майк Грин, ранее работавший с такими поп-панк-группами, как All Time Low, Paramore, Pierce The Veil, Neck Deep и многими другими.

