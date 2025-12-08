Алсу объявила о планах на Джигана

Российская певица Алсу анонсировала выход нескольких треков с рэпером Джиганом. Релиз первого сингла состоится уже 12 декабря.

© Соцсети Алсу

Как поделилась Алсу, они работают с Джиганом уже больше полугода. Она первая захотела сотрудничать с рэпером. «Идея изначально была моя. Потом я пришла к Денису и предложила записать трек. Он согласился», — призналась она в беседе с «МУЗ-ТВ».

Первый их совместный трек, который выходит 12 декабря, Алсу назвала неожиданным и «сезонным». Весной артисты планируют выпустить второй сингл. По мнению певицы, материал получился очень удачным.

Ранее Алсу представила песню вместе с башкирской группой Ay Yola «Ay, bylbylym». По словам исполнительницы, для неё эта работа была личной: «Мой папа из Башкирии, мама — татарка. Ребята — наши земляки из Башкортостана. Так всё сложилось. Очень крутой трек».

